Alejandra Maglietti contó qué le pidió Benjamín Vicuña en un encuentro casual

Alejandra Maglietti, en Bendita, contó cómo fue el encuentro que tuvo con Benjamín Vicuña en un bar. "Me pidieron un cigarrillo pero no lo consideré como que me tiraban onda", le comentó la rubia a Edith Hermida, quien está reemplazando a Beto Casella en la conducción del programa. Por supuesto, la pregunta que siguió fue quién se lo pidió y la ex de Jonás Gutiérrez admitió: "Vicuña me pidió un cigarrillo antes de que esté de novio, en un lapsus que estuvo separado".

Alejandra Maglietti en Bendita.

El relato de Alejandra Maglietti

"No significa nada", remarcó varias veces la panelista de Bendita. "Repetilo bien", le pidió luego la conductora del ciclo. Lo primero que aclaró Alejandra Maglietti es que Benjamín Vicuña "estaba solterísimo" y comentó que esto pasó hace unos meses. "Me pidió un cigarrillo. No tiene nada de malo. Ni me conocía. Me lo pidió y se fue", agregó la rubia.

Eli Sulichin, la nueva novia de Benjamín Vicuña

En el último programa de LAM, Yanina Latorre lanzó una verdadera bomba al revelar que Benjamín Vicuña está manteniendo un romance con una amiga de Pampita.

Se trata de una mujer dedicada al marketing que se llama Eli Sulichin, y estaría comenzando una nueva relación sentimental con el galán chileno que incluso tendría la aprobación de Pampita.

Desde Miami, donde se encuentra vacacionando, Latorre contó: “Es hermosa, divina, se llama Eli Sulichin, es una potra, bomba, es bellísima”.

Además, la "exangelita" acotó: “No tiene problemas, no es interesada, no es trepadora, tiene su vida, muy tranquila, tiene 32 años y una familia hermosa”.