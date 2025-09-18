Amalia Granata despidió a su hija Uma en el aeropuerto: "Llegó el día"

Amalia Granata despidió a su hija Uma Granata en el aeropuerto, en una jornada marcada por emociones familiares y gestos que marcaron la fuerte relación que las caracteriza. La joven, fruto de su relación pasada con Cristian “Ogro” Fabbiani, se prepara para vivir una experiencia muy esperada junto a sus compañeros de colegio.

Este miércoles, Amalia Granata acompañó a su hija Uma al aeropuerto para despedirla antes de esta nueva etapa. La joven, fruto de su pasada relación con el exfutbolista Cristian “Ogro” Fabbiani, emprendió uno de los momentos más esperados de la adolescencia, el tradicional viaje con sus compañeros de colegio.

Amalia, Uma Granata y Roque

En las imágenes que compartió la modelo se puede ver a la mayor de sus hijas, de 17 años, con una sonrisa y relajada, esperando para emprender esta nueva etapa. En esta ocasión, decidió vestirse con un look cómodo y juvenil, compuesto por un jean ancho, una remera sin mangas en color marrón y un buzo bordó atado sobre los hombros.

En las imágenes que circularon, se la vio feliz, abrazada a su madre y a su hermano menor, Roque, hijo de Amalia Granata con Leo Squarzon. La despedida marcó el cierre de una etapa escolar y el inicio de una experiencia compartida con sus compañeros. Aunque no se especificó el destino del viaje, se trata de una tradición esperada por todos los jóvenes al terminar el colegio.

Amalia, Uma Granata y Roque

“Y un día… ¡Llegó el día! En un abrir y cerrar de ojos se cumple un ciclo. Me acuerdo cuando te dejé en salita de 2 y hoy te dejo en el aeropuerto para que disfrutes tu merecido viaje de egresados", escribió la política en sus redes sociales junto a las fotos con Uma Granata. A su vez, añadió lo feliz y orgullosa que se encuentra de ver crecer a la adolescente: “¡Mi nena hermosa tan feliz, te mereces todo lo lindo que te pasa! Te amo y amé cada paso que dimos juntas en todas tus etapas. Qué orgullo ser tu mamá y ser parte de tus logros”.

Cabe destacar que la relación entre la joven y su padre, Cristian Fabbiani, tuvo distintas etapas. En el último tiempo, se supo que la joven tomó distancia del exfutbolista y decidió no incluirlo en algunos eventos importantes, como su fiesta de 15. Aunque no estuvo presente en esta despedida, el foco estuvo puesto en el acompañamiento de su mamá, Amalia Granata, y su hermano menor.

Uma Granata

VDV