Casi gemelas: Evangelina Anderson mostró a su hermana, Celeste, y deslumbraron con su gran parecido

Evangelina Anderson es una de las modelos más observadas por los usuarios de las redes sociales, por sus escándalos y elecciones fashionistas. Sin embargo, en los últimos días, fue centro de atención mediática cuando salieron diversos rumores de romance a su alrededor. Para alejarse de todas las polémicas, decidió realizar un increíble viaje por Europa con sus amigas, entre las que estaba su hermana Celeste. En una foto de ambas juntas, los usuarios notaron el gran parecido que cargan.

Evangelina Anderson y su hermana Celeste, con sus amigas

Casi gemelas: El gran parecido de Evangelina Anderson y su hermana, Celeste

La relación de Evangelina Anderson y Celeste Paternó es muy unida y cercana. No solo son hermanas que se acompañan en todos los momentos, sino que, además, trabajan juntas. Celeste es la maquilladora oficial de Evangelina, por lo que tiene un gran peso en su estilo fashionista y en cómo aparecer en diferentes eventos. Es así como, en diversas ocasiones, se muestran en el mismo lugar o realizan los mismos viajes al exterior.

Evangelina Anderson y su hermana Celeste

En las últimas semanas, Anderson estuvo bajo la mirada mediática, debido a que surgieron diversos rumores de romance, entre los que se incluía una posible infidelidad. La modelo se pronunció en ocasiones pidiendo espacio y desmintiendo todo lo que se decía. Sin embargo, los medios de comunicación y usuarios en redes sociales siguieron comentando al respecto y dando sus teorías. Es por eso que ella decidió irse de viaje y continuar con sus trabajos en la industria de la moda. Su hermana la acompañó, al igual que amigas y colegas de Evangelina.

En las últimas horas, y ya arribadas en Milán, las hermanas Paternó se mostraron sonrientes bajo el sol italiano, y mostraron el increíble parecido que cargan. Mientras que la modelo lucía un conjunto crema, de top y pantalón de textura rallada, con increíbles accesorios dorados, la maquilladora optaba por un cómodo vestido total red. Sin embargo, sus rostros estaban tan unidos, que los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar lo iguales que parecen, casi gemelas.

El gran parecido de Evangelina Anderson y su hermana Celeste

Evangelina Anderson no tardó en compartir otro posteo de la noche, junto a todas las del grupo, donde los usuarios destacaron la elegancia de todas al momento de salir de noche. Las hermanas Paternó se volvieron rápidamente tendencia, al demostrar que cargan con un gran parecido entre ellas. Sin embargo, mantienen estilos de vida diferentes. Mientras que Celeste opta por mantenerse alejada de las polémicas y los medios de comunicación, Evangelina está en el ojo de atención pública y de la mirada de los expertos fashionistas.

A.E