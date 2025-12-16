Amalia Granata reveló cómo fue su reencuentro con Cristian Fabbiani después de 10 años sin verse: "Le dijo a su hija que yo era mala"

Amalia Granata volvió a cruzarse con Cristian Fabbiani después de diez años sin contacto directo. El encuentro se dio en un contexto especial y dejó al descubierto una situación que llamó la atención, marcada por la presencia de sus familias y el orgullo compartido por su hija. La escena estuvo marcada por la celebración familiar en la que ambos tuvieron que compartir.

Amalia Grana y Cristian Fabbiani se reencontraron tras 10 años alejados

Uma y Amalia Granata

En las últimas horas, la diputada dijo presente en Intrusos América, donde reveló detalles desconocidos del reencuentro con el exfutbolista. Según comentó, tras el emocionante egreso de la niña del colegio, ambos padres, sus respectivas parejas y los hijos de cada uno, celebraron con orgullo el logro académico de la joven.

En este contexto, Amalia Granata relató que el acercamiento se dio de manera natural, en medio de la emoción por la graduación de su hija. “Yo me acerqué a saludar y a sacarme una foto”, explicó, destacando que el evento fue tranquilo y que tanto ella como Cristian Fabbiani mantuvieron un tranquilo diálogo.

Uma, Amalia Granata y Ogro Fabbiani

Durante la entrevista, la modelo recordó una situación particular que sucedió en el encuentro. Según su relato, cuando ella se acercó a saludar a la menor de las hijas del deportista, él realizó un chiste que en un principio la sorprendió. “Me acerqué a su nena de dos años, que yo no la conocía, y fui directo a jugarle y él tiró un chiste ‘¡Ojo que ella es mala!’”, comentó.

Amalia Granata reveló cómo fue la reconciliación de Cristian Fabbiani y su hija

Después de años de distancia con su padre, lajoven decidió retomar el vínculo y lo invitó a participar de su egreso. Amalia Granata contó que su hija tuvo un proceso de reflexión tras su cumpleaños y que, finalmente, se animó a volver a mantener diálogo. “Uma se reconcilió después del cumpleaños, tuvo su momento de reflexión, y después ella le escribió, se juntaron y se amigaron”, comentó la política.

El reencuentro se produjo después de diez años sin contacto directo entre Amalia Granata y Cristian Fabbiani. Durante ese tiempo, las diferencias entre ambos se hicieron públicas y se tradujeron en conflictos. Sin embargo, la vida de cada uno siguió su curso, hoy en día ambos mantienen una relación, la bailarina formó una familia con Leo Squarzon y tuvo a su hijo Roque, mientras que el ex River Plate se consolidó junto a Gimena Vascon y sus hijos Santino y Ámbar.

En el acto escolar, Amalia Granata animó a ambas familias a sacarse fotos para tener recuerdos de la celebración. “Les dije que se saquen una foto ellos y después le dije a Cristian que nos saquemos una foto con Uma”, comentó. Además, se vieron imágenes donde ambos se ven con sus parejas compartiendo este momento especial con Uma Granata.

Uma y Amalia Granata

