Así fue el cumpleaños de Carla Pereyra: de la gran sorpresa del Cholo Simeone al descontrol en la pista de baile

Carla Pereyra celebró un nuevo cumpleaños rodeada de afectos, emociones y mucha diversión. La esposa de Diego “Cholo” Simeone fue sorprendida con una noche pensada al detalle, organizada con la complicidad de sus amigas y su familia, que logró conmoverla hasta las lágrimas y terminó a puro baile en el centro de la pista.

Carla Pereyra cumplió años y su esposo, el Cholo Simeone, junto a sus amigas y su familia, le organizaron una fiesta sorpresa. La modelo, que llegó a un imponente restaurante pensando que solo iba a cenar con su pareja, se encontró con sus seres queridos y no pudo evitar emocionarse.

A través de sus redes sociales, Carla compartió el tierno momento en el que se reencontró con todos. Según dejó ver, fue el propio entrenador del Atlético de Madrid quien le pidió que se quitara el antifaz y le dijo: “Sacate esa venda hermosa que tenés para ver tu cuadro de la vida”. En ese preciso instante, su familia y amigas comenzaron a gritar y aplaudir, y la influencer rompió en llanto de felicidad.

Además, durante los festejos por su cumpleaños número 39, la modelo posó sonriente junto a su grupo de amigas y les agradeció públicamente por la sorpresa. “Una noche inolvidable”, escribió la modelo, dejando en claro lo especial que fue la celebración para ella.

En la fiesta, organizada por el entrenador, no faltaron la buena comida ni, por supuesto, la música. La influencer disfrutó hasta la madrugada en la pista de baile y así se lo hizo saber a sus seguidores al compartir un divertido video en el que se la ve cantando y bailando sin parar junto a sus amigas.

El impactante look de Carla Pereyra para festejar su cumpleaños

Para una noche tan especial, Carla Pereyra apostó por un look total black que combinó elegancia, sobriedad y sensualidad en partes justas. La modelo lució un vestido negro largo de silueta recta, con escote halter cerrado que dejó los hombros al descubierto y aportó un aire sofisticado y moderno, ideal para un festejo nocturno. El diseño, minimalista y atemporal, resaltó su figura y se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la celebración.

El outfit se completó con el pelo suelto peinado con ondas suaves y raya al medio, un maquillaje natural y luminoso que realzó sus rasgos sin excesos y un collar delicado, elegido como único accesorio para sumar un toque sutil de brillo. Fiel a su estilo, la influencer demostró una vez más su preferencia por piezas clásicas con guiños actuales, logrando un look impactante y elegante que acompañó a la perfección una noche que, según sus propias palabras, fue inolvidable.