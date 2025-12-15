lunes 15 de diciembre del 2025
CELEBRIDADES Hoy 21:10

Anita García Moritán deslumbró con su look en el cumpleaños de Sarah Burlando: estilo canchero y veraniego

La hija de Pampita fue una de las invitadas estrellas del cumple de su gran amiga y se destacó con su vestido.

La fiesta de cumpleaños de Sarah Burlando se vivió por todo lo alto. La hija de Barby Franco y Fernando Burlando cumplió tres años y su familia organizó un gran festejo donde no faltaron juegos, sorpresas e invitados de lujo. Uno de ellos fue, sin lugar a dudas, Anita García Moritán

El look de Anita García Moritán para el cumpleaños de Sarah Burlando

Anita García Moritán y Sarah Burlando son amigas inseparables. Al igual que sus madres, Pampita y Barby Franco, las pequeñas mantienen una relación muy cercana, en la que comparten muchas horas juntas. Por ese motivo, era más que sabido que iban a vivir juntas este día tan especial.

Para celebrar el cumpleaños de su amiga, Anita García Moritán eligió un look delicado y cómodo, pensado para disfrutar de la fiesta con total libertad. La pequeña lució un vestido blanco de corte simple y sin mangas, una elección fresca y liviana que acompañó cada uno de sus movimientos y se adaptó a la dinámica de un festejo lleno de juegos.

Un vestido ideal para la ocasión

El vestido, de largo ideal para caminar y moverse sin restricciones, se destacó por su textura sutil y su caída natural, reforzando una estética infantil auténtica, sin excesos ni artificios. La paleta total white funcionó como un gran acierto visual: en medio de un entorno cargado de globos pastel y propuestas escénicas vibrantes.

Para completar el conjunto, Anita García Moritán sumó sandalias blancas con tiras, prácticas y coherentes con el espíritu del look. Así, la hija de Pampita se sumó a la celebración con un atuendo simple y encantador, que reflejó a la perfección el clima del cumpleaños: alegría, movimiento y una infancia vivida con frescura y naturalidad.

