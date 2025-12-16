María Belén Ludueña volvió a marcar tendencia con un look elegante y minimalista, ideal para este momento tan especial que atraviesa. La conductora eligió un vestido que no solo acompañó su embarazo con sutileza, sino que además realzó su pancita de manera armónica y sofisticada, demostrando que el estilo y la comodidad pueden ir de la mano.
María Belén Ludueña deslumbró con un look perfecto para lucir su pancita de embarazada
María Belén Ludueña deslumbró con un vestido elegante y minimalista, que la vuelve a posicionar como una de las referentes de estilo del país. El diseño, de líneas simples, combina un cuerpo superior negro, de mangas largas y calce relajado, con una falda amplia en tono claro, de caída fluida. La elección cromática, sobria y atemporal, aporta un aire clásico que se adapta tanto a un evento formal como a una aparición institucional.
En cuanto al estilismo, la conductora apostó por un peinado natural y prolijo: llevó el cabello suelto, con raya al medio y ondas suaves que enmarcaron su rostro y aportaron movimiento. Este look relajado, pero trabajado, acompañó a la perfección el espíritu del vestido y reforzó una imagen fresca y luminosa.
El maquillaje, en la misma línea, fue sutil y favorecedor. Optó por una piel luminosa, con base liviana y acabado natural, rubor en tonos rosados para dar efecto buena cara y un maquillaje de ojos discreto, con sombras neutras y máscara de pestañas. Los labios, en un tono nude rosado, completaron un beauty look elegante y sin excesos.
Con esta elección, María Belén Ludueña demuestra que el embarazo también puede ser un momento para celebrar el estilo personal, apostando por prendas que abracen el cuerpo y destaquen la belleza de esta etapa única.