Uma Fabbiani, la hija de Amalia Granata eligió un look trendy para su fiesta de egresados: amarillo y con "bufanda"

Uma Fabbiani vivió un momento inolvidable en su fiesta de egresados, un evento que marcó el final del secundario y el inicio de una nueva etapa. La hija de Amalia Granata y Cristian “El Ogro” Fabbiani se mostró radiante en las fotos que compartieron sus papás, donde quedó claro que su presencia fue una mezcla perfecta de estilo, frescura y personalidad.

Uma Fabbiani junto a su familia

Además del festejo y de la reunión familiar, el look de Uma Fabbiani captó toda la atención. Con una elección moderna, juvenil y en línea con las últimas tendencias, logró destacarse sin perder la esencia simple y descontracturada que la caracteriza.

Uma Fabbiani deslumbró con un look vibrante, moderno y con sello propio

Para su fiesta de egresados, Uma Fabbiani eligió un look que combinó moda, color y actitud. El protagonista absoluto fue un vestido amarillo vibrante, una tonalidad que viene marcando fuerte esta temporada y que aporta luminosidad y presencia. De corte minimalista pero con un aire juvenil, la prenda realzó su figura sin necesidad de exceso, apostando a un estilo fresco y actual.

Uma Fabbiani, Amalia Granata y Ogro Fabbiani

El detalle más llamativo fue la “bufanda” al tono, un accesorio trendy. Liviana, suave y con caída sutil, le aportó un toque diferente, elevando el conjunto sin restarle comodidad. Para completar el estilismo, Uma Fabbiani optó por un peinado simple y natural, acompañado de un maquillaje delicado que resaltó su mirada.

El mensaje de Amalia Granata a su hija Uma

En este día tan especial, Amalia Granata compartió un texto profundo y emotivo dedicado a su hija Uma Fabbiani. “Cuando te vi tan hermosa en tu fiesta de egresados, sentí que el tiempo había pasado más rápido de lo que imaginé”, expresó la diputada, dejando ver la mezcla de nostalgia y orgullo que le generó este cierre de ciclo. Con palabras cargadas de amor, también destacó la fortaleza y sensibilidad de la joven: “te veo segura, fuerte, decidida y con un corazón enorme”.

Uma Fabbiani y Amalia Granata

Amalia Granata acompañó sus palabras con varias fotos familiares, donde se las vio abrazadas y sonrientes, celebrando el crecimiento de Uma Fabbiani y el comienzo de una nueva etapa: “acá voy a estar siempre, para acompañarte en cada paso”, añadió, reafirmando el vínculo cercano que comparten.