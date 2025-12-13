Guillermina Valdés se sinceró sobre su mala relación con Pampita: "Ella no me quiere a mí"

Este viernes 12 de diciembre, Guillermina Valdés se presentó en el programa de streaming de Ángel de Brito y revivió una vieja pelea mediática que mantuvo con Carolina “Pampita” Ardohain cuando ambas formaban parte del jurado del Bailando Por un Sueño. De esta manera, la expareja de Marcelo Tinelli se sinceró sobre su mala relación con la top model, donde explicó los pormenores de su paso por Showmatch.

La verdad de Guillermina Valdés sobre su vínculo con Pampita

En el año 2021, Guillermina Valdés reemplazó a Pampita como jurado en el recordado programa de baile. Con el tiempo, la estilista quedó fija en el sector de evaluadores compartiendo su rol con Pampita. Sin embargo, el clima hostil comenzó a hacerse presente en el estudio televisivo, donde llevaron a cabo un pronunciado enfrentamiento mediático.

Pampita | Instagram

En la última edición de Bondi Live, el mencionado periodista de espectáculos entrevistó a la exesposa de Sebastián Ortega quien, además de hablar de sus proyectos laborales y planes a futuro, contó los detalles y derribó mitos que la ponían en el foco de la escena. Sin pelos en la lengua y fiel a su impronta frontal, De Brito lanzó: “¿Por qué no se bancaban con Pampita?”. Ante esto, sin titubear, Guillermina exclamó: “Yo a Pampa la requiero, ella no me quiere a mí”. En este marco, el conductor retrucó: “Ella no te quería al principio”. “Ah…¿No me quería?”, contestó Valdés fingiendo sorpresa.

Aunque la entrevistada se mostró reacia a brindar declaraciones sobre este tema, el comunicador indicó: “Me parece, no sé. Porque chocaban cuando te sentaste en el jurado…”. Fue en este momento en el que visiblemente incómoda, intentó desviar la conversación con un chascarrillo: “No le gustaban mis vestidos, capaz”.

Guillermina Valdés | Instagram

Guillermina Valdés fue tajante con Pampita

El paso de Guillermina Valdés por el mundo fashionista la llevó a ser una de las modelos de alta costura más importantes de la década del ´90. Para Ángel de Brito esto era un factor crucial para que ante ambas haya una “competencia” o rivalidad "de modelo a modelo". Sin embargo, lejos de achicarse, disparó con ironía: “Vos sabés más que yo, te hacías el amigo y te andabas ahí codeando con ella y me miraban muy mal los dos. No me vengas a pinchar”. A modo de defensa, su interlocutor, se defendió: “Siempre me tira la pelota a mí porque es más fácil que tirársela a Pampita”.

Finalmente, se alejó de la idea de que estos chispazos entre ambas hayan sido “guerra de minitas”. “Yo no soy tan minita, yo soy más chongo. No, a mí el tema de ´minitas´ me hace un embole. Sí, a mí no me pasa”.

Ante la insistencia de Brito acerca de si Marcelo Tinelli mantuvo un idilio con Pampita, Guillermina Valdés aseguró que no sabía de esa versión. De esta manera resaltó una vez más: “Yo a Pampita la requiero”, dejando en claro que ella no carga ningún rencor ni ningún malestar con la exconductora de Los 8 Escalones.

NB