Ámbar de Benedictis es una de las it girls jóvenes que imponen la tendencia de la moda. La hija de la actriz mantiene un muy bajo perfil en sus redes sociales y no da muchos detalles de su vida, pero disfruta de compartir sus looks y combinaciones para inspirar a sus seguidoras.

Ámbar de Benedictis marcó tendencia con los lentes de sol del verano 2024

Al igual que Delfina García Moritán, Juanita Tinelli y Taína Gravier, Ámbar tiene su propia comunidad de seguidores que admiran su personalidad y estilo propio. De Juana heredó el aspecto misterioso y privado de su vida ya que no disfruta de exponerse mediáticamente en las redes sociales.

Sin embargo, aprovecha los eventos, las fiestas y sus viajes para compartir sus looks. La morocha tiene un estilo muy personalizado, no suele seguir las tendencias que más resuenan, como la moda cut out, las prendas chillantes y polleras cortas, por lo que sabe diferenciarse de las demás.

Ámbar de Benedictis luciendo maxi gafas de sol

Uno de los detalles que más se repiten en la vestimenta de la adolescente son los lentes de sol. La nieta de Mirtha Legrand tiene una gran colección de lentes con diseños de todo tipo y marcos de distintos colores. Desde sus redes sociales se pudo observar que apostó por unas maxi gafas que se destacan por un marco muy grueso y llamativo.

La colección de lentes de Ámbar de Benedictis

Ámbar de Benedictis

Si bien Ámbar de Benedictis le es fiel a sus lentes minimalistas, con vidrio redondo y marco prácticamente inexistente, se animó a la tendencia que será furor en el verano 2024 para combinar con los trajes de baño y los outfits playeros que se hacen virales en las redes sociales cuando los usa una famosa.