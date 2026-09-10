Ana María Orozco abrió las puertas de la casa real de Betty, la fea y mostró cómo es por dentro

Ana María Orozco recorrió la vivienda que formó parte de la historia de Beatriz Pinzón Solano, en Betty, la fea, y mostró cómo se conserva cada espacio. La actriz permitió observar detalles que aún mantienen la esencia de la trama, desde la entrada principal hasta los ambientes más íntimos de la casa. El recorrido incluyó rincones que marcaron momentos clave de la producción y que hoy siguen intactos, reflejando la notoriedad de la novela.

Ana María Orozco sorprendió a todos al mostrar cada rincón de la casa de Betty, la fea

Ana María Orozco sorprendió a los seguidores de Yo soy Betty, la fea al recorrer la casa real donde se ambientaron muchas escenas de la novela. La actriz mostró cómo se conserva la vivienda ubicada en Bogotá, que mantiene intacta la distribución y el estilo clásico de una casa familiar tradicional. Desde la entrada hasta los espacios más íntimos, cada rincón refleja la esencia de la historia que marcó a generaciones.

Ana María Orozco

En el inicio del video, al cruzar el marco de la puerta principal, de madera con cristales labrados, se accede al vestíbulo decorado con papel tapiz a rayas azules y blancas. Allí se exhiben los títulos universitarios de Beatriz Pinzón Solano, junto con una fotografía familiar y el cuadro de graduación de Economía de 1997. “En este muro tenemos los logros más importantes de Betty”, reveló la actriz; los detalles refuerzan la identidad del personaje.

A la derecha del vestíbulo se encuentra la sala de estar, un espacio que conserva paredes empapeladas con motivos florales en tonos cálidos. La chimenea de ladrillo visto con repisa de madera es uno de los elementos más característicos, acompañada por un sillón amarillo, dos sillones individuales y una mesa redonda. La lámpara de araña en el techo completa la ambientación, evocando las reuniones que se desarrollaban en este ambiente. “Estamos en la sala, donde tantas veces Nicolás y Betty se reunieron a trabajar”, comentó Ana María Orozco.

Ana María Orozco en la casa real de Betty, la fea

Junto a la sala se ubica el comedor, donde destaca una mesa ovalada de madera oscura rodeada por sillas tapizadas a rayas verticales. Sobre la mesa reposan individuales impresos, un juego de té y una jarra de cristal destinada al jugo de mora, un detalle que se convirtió en parte de la cotidianeidad de la familia Pinzón Solano. Las cortinas pesadas en tonos naranja y maza, junto con las persianas de tela blanca, aportan calidez al espacio, reflejando la estética local.

Ana María Orozco hizo un recorrido por los rincones más recordados de la casa de Betty, la fea

En su recorrido, Ana María Orozco se dirigió a la planta alta a través de una escalera de madera con barandilla trabajada. Al subir, se accede al dormitorio de Betty, ambientado con paredes en azul turquesa y cortinas dobles en naranja y encaje blanco. La habitación conserva la cama principal con edredón estampado de flores, un armario de madera oscura, un sillón clásico y un escritorio que remite al diario personal del personaje. Este cuarto refleja la intimidad del personaje y el vínculo que tenía con la escritura y el estudio.

Ana María Orozco en la casa real de Betty, la fea

La cocina mantiene los acabados originales de época, con baldosas cerámicas en tonos neutros y armarios de madera clara encajados en las paredes. El mobiliario incluye electrodomésticos clásicos y una mesa auxiliar para el desayuno. Los estantes exhiben vajilla tradicional y recipientes que refuerzan la atmósfera hogareña, recordando las escenas familiares que se desarrollaban en este ambiente.

La fachada exterior conserva el ladrillo original y el tejado de arcilla, manteniendo la fisonomía arquitectónica del barrio donde se filmó la producción. El recorrido realizado por Ana María Orozco permitió volver a ver los espacios que marcaron la historia de Yo soy Betty, la fea. Cada ambiente conserva detalles que remiten a la vida de Beatriz Pinzón Solano y su familia, desde los diplomas en la entrada hasta el cuaderno en su cuarto. La casa se mantiene como un símbolo de la novela y como parte de la memoria de quienes siguieron la trama.

Ana María Orozco mostró cómo se conserva la vivienda que formó parte de la historia de Beatriz Pinzón Solano y permitió recorrer cada uno de sus ambientes. La actriz de Betty, la fea destacó los detalles que aún permanecen intactos, desde la entrada principal hasta los espacios más íntimos, reflejando la esencia de la trama que se desarrolló en ese lugar. El recorrido incluyó rincones que marcaron momentos importantes y que hoy siguen siendo parte de la memoria colectiva.

VDV