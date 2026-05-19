Quiénes son y a qué se dedican los hijos de Chiche Gelblung: la vida de Federico, María y Magdalena

Chiche Gelblung es uno de los periodistas más importantes de la televisión argentina. Su estilo provocador y sensacionalista lo colocó como una figura clave entre las celebridades. A lo largo de su exitosa carrera de más de seis décadas, demostró una versatilidad con los trabajos obtenidos y su presencia en importantes eventos.

Sin embargo, en su vida privada, mantuvo una historia de amor con Cristina Seoane, una exmodelo de renombre. Ambos se volvieron de las parejas más sólidas de la farándula argentina, con más de 50 años juntos y tres hijos que se volvieron su orgullo. Lejos de la mediatización y con un bajo perfil, Federico, María y Maggie viven sus vidas junto a las familias que formaron, y no dudan en ser parte de los momentos más esenciales de sus padres.

Chiche Gelblung en +CARAS

La historia de amor de Chiche Gelblung y Cristina Seoane

En la década de 1970, Chiche Gelblund era director de la clásica tapa de "Personajes del Año" de la revista Gente. En esa ocasión, se contactó con Cristina Seoane, quien era una de las modelos top del momento y se encontraba casada. Ese primer encuentro no fue amor a primera vista, pero si hizo crecer una admiración laboral que continuó al año siguiente, justo cuando se separó por motivos ajenos al periodista. Chiche la contrató para trabajar como productora de fotografía, y el día a día laboral hizo que ambos terminaran enamorándose.

Si bien en la actualidad son de las parejas más estables, su etapa de noviazgo estuvo llena de crisis y problemas que los llevó a unirse aún más. Desde el complicado contexto político de la época, que los llevó a exiliarse, hasta la personalidad incontrolable de Chiche que provocaba peleas constantes, el periodista y la modelo superaron años de situaciones complejas hasta formalizar su amor en el civil y una boda de ensueño, en 1979. Desde ese momento, no volvieron a separarse e hicieron crecer su familia.

La pareja formó una familia de cinco, junto a sus tres hijos, quienes se diferencian de los comienzos de sus padres. Tras haber marcado a la televisión argentina y a la industria de la moda, con sus trabajos y su historia de amor, Chiche Gelblung y Cristina Seoane disfrutan de una vida de casados, repartiéndose los días entre su hogar en la ciudad y los fin de semanas en Pilar, lejos de la mediatización y los escándalos.

Chiche Gelblung y Cristina Seoane

Así es la vida de Federico Gelblung, el hijo mayor de Chiche Gelblung

El hijo mayor de Chiche Gelblung y Cristina Seoane es Federico Gelblung, y uno de los más alejados de la vida pública. Nacido aproximadamente en 1980, el joven se mantiene lejos de las cámaras, apareciendo de vez en cuanto en algunas fotografías del cumpleaños de los integrantes.

Federico no siguió por el camino del periodismo o el modelaje. Por el contrario, siguió sus sueños y apuntó a Administración de empresas, ejerciendo su trabajo en el ámbito privado, pero siendo parte de InfoVeloz, el portal de noticias de su padre. Por el momento, no se le conocen redes sociales activas, además de su LinkedIn, donde expone su amor por el trabajo, manteniendo íntimo su vida familiar.

La familia de Chiche Gelblung

Así es la vida de María Gelblung, la hija mayor de Chiche Gelblung

La hija mayor de Chiche Gelblung y Cristina Seoane es María Gelblung. Nacida aproximadamente en 1983, mantiene un perfil aún más bajo y misterioso que el de su hermano mayor, Federico. Según dieron a conocer, decidió dedicar su pasión a la enseñanza, como docente, aunque es parte de algunos trabajos periodísticos bajo la guía de su padre. En ocasiones, ha salido a cumplir el rol de portavoz de Chiche, sobre todo en situaciones de salud que preocupan a los medios de comunicación.

El periodista es abuelo de siete nietos, de los cuales a solo 3 se les conoce que su mamá es Magdalena, la hija menor. Los seguidores destacan que Isabel, León, Benjamín y Paloma son parte de la familia de los dos mayores, cerrando el clan.

La familia de Chiche Gelblung

Así es la vida de Magdalena "Maggie" Gelblung, la hija menor de Chiche Gelblung

La hija menor de Chiche Gelblung y Cristina Seoane es Magdalena "Maggie" Gelblung. Nacida aproximadamente en 1992, la pequeña "rebelde" fue la que más mantuvo contacto con los medios de comunicación y con la vida mediática. En sus 20 años, aproximadamente, siguió los pasos de su mamá y se convirtió en modelo de Multitalent, siendo una de las elegidas por grandes marcas. Sin embargo, también fue parte de la pasión de su padre, ya que ejerció como periodista en el sitio web de Chiche y como notera de C5N.

Uno de sus momentos más destacados fue cuando se realizó una cirugía estética y posó sin ropa para una reconocida revista. Tras varios años de polémicas y escándalos, decidió alejarse de la vida mediática, manteniendo, como el resto de sus hermanos, un bajo perfil. En la actualidad, es madre de tres niños, Camilo, Sofía y Diana Elisa, y se dedica a brindar apoyo continuo, físico y emocional a la mujer gestante y a su familia antes, durante y después del parto . Su experiencia la comparte en la única red social que mantiene abierta, ya que decidió mantener su vida en privado.

Magdalena "Maggie" Gelblung, la hija menor de Chiche Gelblung

Los hijos de Chiche Gelblung y Cristina Seoane, en comparación con sus padres y su personalidad extrovertida, decidieron mantenerse lejos de las cámaras y las noticias. Es así como, en su día a día, encuentran paz en sus familias, sus trabajos lejos de la exposición y la ausencia de presencia en redes sociales. El lunes 15 de mayo, se dio a conocer que Samuel "Chiche" Gelblung debió ser hospitalizado tras una preocupante descompensación, lo que generó que sus hijos salieran a atenderlo y se convirtieran en los portavoces de los medios de comunicación para contar los avances del reconocido periodista de 85 años, e intentar llevar tranquilidad a todos los seguidores.

A.E