Juliana Awada, Nicole Neumann y Carola del Bianco marcan tendencia con sus looks total denim

El fenómeno del total denim se consolidó como uno de los grandes protagonistas de la moda. Lejos de ser una combinación rígida o un recuerdo lejano de los años 2000, el arte de vestir de pies a cabeza con jean se reinventó con una versatilidad absoluta.

En este escenario, figuras de la talla de Juliana Awada, Nicole Neumann y Carola del Bianco acapararon todas las miradas con sus apuestas monocromáticas. La clave de esta tendencia reside en jugar con las texturas, los lavados y los accesorios para transformar un básico en una declaración de estilo.

Juliana Awada fiel al estilo total denim

El arte del diseño y el abrigo: las apuestas de Juliana Awada y Carola Del Bianco

Las redes sociales fueron el escenario donde Juliana Awada y Carola del Bianco desplegaron su maestría para llevar el total denim con absoluta naturalidad. La empresaria optó por una propuesta cercana y sofisticada en su estudio de diseño: lució una camisa clásica de jean arremangada en un tono azul medio, perfectamente coordinada con pantalones chupines de la misma gama. Rodeada de muestras de telas y moldes, su estilismo reflejó esa elegancia relajada que la caracteriza, demostrando que la sencillez es el mejor vehículo de la elegancia.

Carola Del Bianco lo combinó con cardigan de punto

Por su parte, Carola eligió un enfoque sumamente cálido y canchero. La exmodelo combinó una camisa vaquera y pantalones de corte recto holgado con un imponente maxi cárdigan de punto en tonos beige y marrón, adornado con guardas geométricas. Esta combinación aportó una textura otoñal y acogedora que fusionó de forma magistral la rusticidad de la mezclilla con la suavidad del tejido artesanal.

Denim + animal print: el pulso audaz de Nicole Neumann

Si alguien supo cómo inyectarle carácter y osadía al total denim, esa fue Nicole Neumann. La modelo y conductora se inclinó por una pieza de alto impacto: un mono enterizo de jean de inspiración utilitaria, caracterizado por mangas abullonadas, cuello alto y un cinturón negro con tachas que definía su silueta a la perfección.

Nicole Neumann apostó por un mono con botas de leopardo

El verdadero punto de inflexión del estilismo residió en la elección del calzado porque Nicole elevó la apuesta al sumar unas botas de caña alta con estampado de leopardo. Esta mezcla audaz demostró que el universo vaquero tolera los contrastes más salvajes, logrando un equilibrio perfecto entre la rigidez del tejido y la impronta salvaje del animal print.

Total denim, la tendencia del 2026

La fiebre del denim on denim trascendió generaciones y caló hondo en las it girls y referentes más jóvenes del medio, quienes adaptaron la tendencia a sus propios códigos estéticos. Anita Espasandin apostó por el disruptivo efecto desteñido o acid wash, luciendo un conjunto de chaqueta corta y pantalón ancho con un patrón difuminado en tonos rosados sobre base azul.

En tanto Stephanie Demner se inclinó hacia la sofisticación urbana al elegir un conjunto de chaqueta y pantalón en un tono grafito oscuro con sutiles desgastes, coronado con una elegante cartera de terciopelo negro.

Anita Espasandin con demin lavado color rosa y Stephanie Demner en tono grafito

Zuzu Coudeu llevó la tendencia al terreno romántico y lúdico al combinar un estructurado chaleco de jean —decorado con maxiflores de tela en el pecho y un delicado lazo— con pantalones anchos a juego. Finalmente la hija menor de Marley, Milenka, conquistó a todos con una versión sumamente tierna: un vestidito camisero de jean con volados en los hombros y un sutil bordado frontal.

Zuzu Coudeu en clave romántica

Milenka se sumó al demin con un delicado vestido de mangas largas

En definitiva, las claves para triunfar con el total denim pasan por romper la monotonía a través de superposiciones inteligentes, accesorios de carácter y contrastes de texturas. Desde el enfoque artesanal y creativo de Carola del Bianco y Juliana Awada, hasta la imponente y arriesgada apuesta de Nicole Neumann, el denim demostró que se mantiene más vivo y vigente que nunca.