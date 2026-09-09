Gloria Carrá se sinceró sobre sus hijas, Ángela Torres y Amelia Cáceres: “Estoy atrás y muy pendiente, pero las dejo ser”

Gloria Carrá, reconocida por su versatilidad en la actuación y la música, comparte con Ángela Torres y Amelia Cáceres un vínculo que combina cercanía familiar y libertad personal. La dinámica entre madre e hijas se refleja en la manera en que cada una avanza en sus proyectos. En este presente, la actriz se muestra atenta y presente, pero al mismo tiempo les da espacio para que construyan su propio recorrido, generando una relación marcada por la confianza y el acompañamiento constante.

Gloria Carrá reveló cómo es la relación con sus hijas, Ángela Torres y Amelia Cáceres

Gloria Carrá abrió las puertas de su vida personal en una entrevista donde habló de sus hijas, Ángela Torres y Amelia Cáceres. La actriz destacó cómo acompaña de cerca sus proyectos, pero al mismo tiempo les da libertad para crecer y tomar decisiones propias. Con una mirada sincera, contó a La Nación cómo es el día a día con ellas y cómo vive el rol de madre en esta etapa en la que ambas consolidan sus caminos.

Gloria Carrá

La mayor de sus hijas, fruto de su relación con Marcelo Torres, heredó de su madre la pasión por la música y la actuación. Con una carrera ya establecida en la televisión, el cine y el teatro, se convirtió en una de las artistas jóvenes más reconocidas de su generación. La actriz recordó que intentó retrasar lo más posible su inicio profesional, pero la energía y el carácter de la joven hicieron que comenzara muy temprano. Hoy vive sola y mantiene una relación cercana con su madre, compartiendo momentos familiares y proyectos artísticos.

Por su parte, Amelia Cáceres, hija de Gloria Carrá y Luciano Cáceres, tiene 17 años y se encuentra en plena formación. La actriz contó que la acompaña a sus clases de comedia musical y que ya tuvo una experiencia en televisión con una participación en la serie El fin del amor. Aunque todavía no inició una carrera profesional, su interés por el arte es evidente y está pensando cómo dar sus primeros pasos. A diferencia de su hermana, aún vive con su madre, lo que le permite compartir más tiempo cotidiano con ella.

Gloria Carrá, Amelia y Luciano Cáceres

En la charla, la intérprete explicó que cría a sus hijas de manera independiente, fomentando que cada una pueda tomar sus propias decisiones. “Estoy atrás y muy pendiente, pero las dejo ser”, expresó, reflejando un estilo de maternidad que combina acompañamiento y libertad. Para ella, verlas crecer y desarrollarse en sus proyectos es motivo de alegría, y asegura que disfruta de cada etapa junto a ellas.

Gloria Carrá mantiene un vínculo marcado por la música con sus hijas, Ángela Torres y Amelia Cáceres

Además, Gloria Carrá habló de la relación que mantiene con los novios de sus hijas, destacando que disfruta mucho de compartir momentos con ellos. Ángela Torres está en pareja con Marcos Giles, a quien describió como gracioso y con buena energía, mientras que Amelia Cáceres también tiene un vínculo que su madre valora por la cercanía y la calidez. Destacó que para ella estos encuentros familiares son importantes, ya que le permiten sentirse acompañada y disfrutar.

Ángela Torres y Marcos Giles

La música es otro punto de unión entre las tres; sus dos hijas heredaron el talento de su madre y suelen cantar juntas. La actriz resaltó que tienen un timbre de voz muy parecido y que disfrutan de escuchar las canciones que cada una prepara. Estos momentos se convierten en espacios de encuentro donde comparten lo que más les apasiona, reforzando el vínculo entre ellas. Además, resaltó que está en un buen momento personal, ya que disfruta de la soltería, de hacer planes con amigas y sus hijas.

En la entrevista, Gloria Carrá también recordó cómo fue atravesar los conflictos legales con Luciano Cáceres, el padre de Amelia, y aclaró que "hoy todo está más tranquilo". Con respecto a Marcelo Torres, padre de Ángela, señaló que no mantiene vínculo, aunque aseguró que todo es cordial. Por otro lado, destacó que, más allá de los desafíos, disfruta de la etapa actual, compartiendo buenos momentos con sus hijas y acompañándolas en sus carreras artísticas.

Ángela Torres y Amelia Cáceres

Gloria Carrá, junto a Ángela Torres y Amelia Cáceres, refleja una relación que combina cercanía y libertad, donde cada una avanza en su propio recorrido artístico y personal. La actriz acompaña de manera constante a sus hijas, alentando sus proyectos y celebrando las etapas que atraviesan, siempre con la decisión de darles espacio para crecer con independencia. Entre la música, la actuación y los momentos compartidos en familia construyen una dinámica que se sostiene en la confianza y la unión.

VDV