Así fue el último adiós a Chiche Gelblung: familiares, amigos y colegas lo despiden

Falleció Samuel "Chiche" Gelblung , una de las personalidades más influyentes y disruptivas de la televisión, la radio y la prensa gráfica. El histórico comunicador murió este miércoles 9 de septiembre de 2026 a los 82 años en el Sanatorio de Los Arcos, tras el agravamiento de un cuadro respiratorio severo que se sumó a un delicado estado de salud arrastrado por complicaciones cardiovasculares y una trombosis. Tras conocerse la noticia, desde el círculo íntimo, acercaron la información para poder darle un último adiós, este mismo día.

El último adiós de Chiche Gelblung / Créditos: RS Fotos

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Así fue el último adiós a Chiche Gelblung

Chiche Gelblung debió enfrentar severas complicaciones durante el 2026, incluyendo una internación de urgencia por insuficiencia respiratoria y dificultades derivadas de una falla renal crónica. A pesar de las estrictas recomendaciones médicas para que bajara su extenuante ritmo de trabajo, su respuesta siempre fue regresar al aire de manera inmediata, demostrando una inquebrantable pasión por su profesión. Finalmente, falleció este miércoles 9 de septiembre de 2026 a los 82 años, en el Sanatorio Los Arcos, donde permanecía internado tras sufrir un agravamiento en su cuadro respiratorio general.

El último adiós de Chiche Gelblung / Créditos: RS Fotos

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Tras confirmarse la noticia, su familia organizó el sepelio bajo la tradición judía para despedir a Samuel Gelblung Z’L. El último adiós comenzó formalmente a las 10:30 horas en la sala velatoria ubicada en Loyola 1139, en el barrio porteño de Villa Crespo. Según lo planificado por su círculo íntimo, el cortejo fúnebre partirá a las 15:00 horas con destino definitivo hacia el Cementerio de la Tablada. La inhumación de sus restos se llevará a cabo ingresando por la calle Donovan, correspondiente a la parte nueva del predio, donde colegas y seres queridos le darán el cierre definitivo a una era dorada del periodismo argentino.

El último adiós de Chiche Gelblung / Créditos: RS Fotos

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La partida de Samuel "Chiche" Gelblung dejó un profundo dolor entre quienes lo acompañeron a lo largo de su vida y su trayectoria, tanto en el plano personal como a través de los medios, su gran legado. Su último adiós, y los mensajes que pudieron verse en todos los ámbitos posibles, son una fiel muestra de su importancia en la historia de los medios de comunicación y del cariño que le tenían millones de personas.

A.E