La historia de amor de Benicio, el hijo de Valeria Mazza, y su novia: "Hubo que esperar, yo hacía un tiempo había estado con su amiga"

A los 21 años, Benicio Gravier atraviesa un gran momento de crecimiento profesional. Después de desfilar para Emporio Armani en la Semana de la Moda de Milán, el tercer hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier debutó como actor en Margarita, que tu cuento valga la pena, la ficción de HBO Max. En medio de esta nueva etapa, también disfruta de una relación que comenzó mucho antes de su llegada a la pantalla.

Benicio Gravier y su novia Lola

Su novia es Lola Malm Green, a quien conoce desde que ambos estudiaban en el Northlands. Aunque fueron compañeros durante años, recién en el último tiempo del colegio comenzaron a mirarse de otra manera. Hoy llevan cuatro años juntos y, pese a que suelen compartir eventos y algunos momentos familiares, mantienen un perfil bastante reservado en las redes sociales.

Benicio Gravier contó cómo comenzó su noviazgo con Lola Malm Green

El comienzo de la relación tuvo una particularidad que Benicio Gravier recordó en una entrevista con Resumido, el programa de streaming donde estuvo el lunes 7 de septiembre. Según contó, antes de iniciar el noviazgo había estado con una amiga de Lola, por lo que decidió esperar un tiempo para que ella pudiera hablar con su amiga y evitar cualquier conflicto.

Benicio Gravier y Lola se conocen desde niños

“Hubo que esperar, yo hacía un tiempo había estado con su amiga”, explicó el hijo de Valeria Mazza. El actor contó que Lola le pidió tiempo para hablar con ella y que, después de dos o tres meses, decidió avanzar. La relación comenzó oficialmente cuando ambos todavía estudiaban en el Northlands.

Quién es Lola Malm Green, la novia de Benicio

Con el paso del tiempo, Lola se integró a la familia de Benicio Gravier y comenzó a acompañarlo en distintos eventos. En abril, durante una entrevista con ¡Hola!, él destacó la buena relación que ella mantiene con sus seres queridos y contó que se llevó muy bien con todos desde el primer momento. También señaló que disfruta compartir esos momentos con ella y que le divierte tenerla a su lado.

Lola se integró completamente en la familia de Benicio Gravier

La joven estudia Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés y, durante un intercambio en Madrid, España, la pareja tuvo que atravesar una etapa a distancia. Sin embargo, esa experiencia no impidió que continuaran juntos. Benicio también contó que, aunque se conocen desde chicos, recién en el último año del colegio comenzaron a prestarse atención de otra manera.

El acompañamiento de Lola durante el debut actoral de Benicio Gravier

La relación también se convirtió en un apoyo importante para Benicio Gravier durante su llegada al mundo de la actuación. En una entrevista con LA NACION, el hijo de Valeria Mazza contó que Lola lo acompañó durante el proceso de adaptación a un ambiente que era nuevo para ambos. Según explicó, ella se interesó por su trabajo, conoció al elenco y al equipo de Margarita y viajó a Uruguay para visitarlo durante las grabaciones.

Lola, el mayor respaldo de Benicio Gravier

Para Benicio Gravier, ese acompañamiento fue especialmente valioso mientras comenzaba a familiarizarse con una profesión diferente a la que había desarrollado hasta entonces. Además de compartir ese momento, el actor también reconoció que disfruta organizar planes románticos con su novia. Una faceta que se suma a la historia de una pareja que comenzó en el colegio y que hoy continúa acompañándose en sus proyectos personales y profesionales.