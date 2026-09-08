Así es Lucrecia, la hija de Ana María Orozco, Betty, la fea: alumna de Reina Reech, compañera de grandes actrices argentinas y cantante

Lucrecia Quaglia es la hija mayor de Ana María Orozco, la actriz colombiana que alcanzó reconocimiento internacional por su papel de Betty en Yo soy Betty, la fea. Fruto de su relación con el músico Martín Quaglia, nació el 11 de junio de 2004 y, a sus 22 años, viene construyendo su propio recorrido dentro del mundo artístico.

Ana María Orozco

La joven actualmente reside en Buenos Aires, ciudad a la que sus padres se trasladaron cuando comenzaron su relación, y mantiene una presencia activa en Instagram, donde comparte parte de su vida cotidiana y sus trabajos como modelo. Aunque no suele publicar fotografías con frecuencia, sí utiliza sus historias para mostrar algunos aspectos de su día a día. Además, incursionó en la actuación y la música, dos disciplinas que forman parte de su formación y de sus proyectos.

Lucrecia Quaglia, de la formación teatral a los escenarios

Lucrecia Quaglia comenzó su formación artística desde temprana edad. En 2015 realizó un taller de teatro musical con Reina Reech y, años después, continuó sus estudios en Teatro en Moscú, donde se formó entre 2019 y 2023. También realizó talleres de cine y actuación frente a cámara con Federico Ottone y Sergio Albornoz.

Lucrecia, hija de Ana María Orozco

Su experiencia profesional incluye trabajos teatrales como La química diaria, dirigida por Julia Timossi, y El tiempo todo entero, también bajo la dirección de la misma directora. A su vez, participó en proyectos audiovisuales como Relatos colectivos de un barrio en cuarentena y Cosas de Chicxs, además de formar parte de videos musicales para la banda Sala de Máquinas.

En paralelo, la hija de Ana María Orozco también forma parte de la agencia de Alejandro Vannelli, donde comparte representación con figuras como Norma Leandro, Valentina Bassi, Virginia Lago y Catherine Fulop. De esta manera, la joven continúa desarrollando distintas facetas dentro del ambiente artístico.

La música, otra de las pasiones de la hija de Ana María Orozco

Además de su recorrido como actriz y modelo, Lucrecia Quaglia también se formó en música. Entre 2016 y 2021 estudió en el Conservatorio Juan Pedro Esnaola, donde se especializó en canto y saxo. Esta preparación le permitió explorar otra de las disciplinas que forman parte de su perfil artístico.

Así es Lucrecia, la hija de Ana María Orozco

Hace aproximadamente ocho meses, la joven publicó en su canal de Instagram su primera canción, Siente así. Con este lanzamiento, Lucrecia, la hija de Ana María Orozco comenzó a mostrar una nueva faceta de su trabajo y sumó la música a las distintas expresiones artísticas que viene desarrollando desde hace varios años.

Los inicios de Lucrecia Quaglia

Cuando comenzó a hacerse conocida públicamente, en 2023, Lucrecia Quaglia se definía en Instagram con tres palabras: “canta, actúa y baila”. Por aquel entonces, la joven ya exploraba su faceta musical y tenía algunas canciones disponibles en SoundCloud, entre ellas Wilfred vuelve y Cartas de amor que se queman.

Lucrecia, hija de Ana María Orozco está metida de lleno en el mundo artístico

Su recorrido como actriz también comenzó a trascender las fronteras argentinas. Uno de sus trabajos audiovisuales fue presentado en el Festival Biarritz Amérique Latine, donde se convirtió en la película de clausura, y también tuvo participación en el Festival de Cine Latinoamericano de Rosario y en el Kaohsiung International Film Festival. Así, al igual que su madre, Ana María Orozco, la joven ha comenzado una exitosa carrera en el mundo del arte.