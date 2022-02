Ana Rosenfeld será panelista de LAM

Ana Rosenfeld formará parte del nuevo panel de angelitas de LAM. Así lo confirmó Laura Ubfal en su portal y hasta el momento ni Ángel de Brito ni la doctora emitieron palabra sobre el tema.

Ana Rosenfeld es abogada de varios famosos, entre ellos Wanda Nara, motivo por el cual durante el año pasado ha sido entrevistada por Ángel de Brito en su programa.

Ana Rosenfeld con Wanda Nara.

Ana Rosenfeld como angelita

Según Laura Ubfal, Ana Rosenfeld no quedará como panelista fija, pero en un principio habrá varios de los temas de actualidad que Ángel de Brito podrá tocar con la abogada por tener varios clientes famosos y contar con exclusivas.

El Wandagate es uno de ellos por supuesto, aunque también son clientes de Ana Rosenfeld Pampita, Karina Jelinek y Rocío Oliva por ejemplo.

Ana Rosenfeld se suma a las angelitas confirmadas: Yanina Latorrre, Andrea Taboada y Pía Shaw a un nuevo LAM que irá por la pantalla de América a la noche.





Ángel de Brito hizo el anuncio más esperado: "Vuelve LAM"

Desde que Ángel de Brito no está en la pantalla chica, los seguidores no dejan de preguntarle cuándo vuelve a trabajar y de qué se trata su próximo proyecto, lo que el periodista no quería revelar hasta no tener certezas, pero aparentemente llegó el día del gran anuncio y lo hizo a través de sus redes.

En su cuenta oficial de Twitter, hace algunas horas, Ángel de Brito​ adelantó "En unos minutos, les cuento lo que me venían preguntando", eso alertó a los seguidores que se quedaron pendientes de sus twits, hasta que por fin aseguró "Confirmado: LAM 2022", sorprendiendo a más de uno.

Como si eso fuera poco, en las historias de su cuenta personal, de Instagram, publicó "Vuelve LAM próximamente", noticia que nadie esperaba, ya que Ángel de Brito había asegurado que se terminaba "LAM" y que no iba a volver más, ya que él tenía ganas de hacer otra cosa, en otro canal.

Sin embargo, todavía no se sabe si Ángel de Brito vuelve con su exitoso programa a canal Trece o si va a salir al aire por otro medio, tampoco anunció quiénes serán sus angelitas este año en esta nueva etapa de "LAM". Cinthia Fernández, por ejemplo, está en el programa de Fabián Doman, que recibió muchas críticas por ser muy similar a "LAM".