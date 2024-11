Uno de los mejores jugadores de tenis de la historia argentina y a nivel mundial atraviesa una enfermedad neurodegenerativa que lo tiene con pocas apariciones tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Con una vida diferente en Montecarlo, principado de Mónaco, Guillermo Villas lleva adelante su vida junto a su familia e hijos. Andanin Vilas, de 21 años, estuvo siendo parte de una entrevista y habló de cómo se encuentra de salud su progenitor, el deporte que practica, entre otras cosas.

Andanin Vilas.

Andanin Vilas reveló cómo es el estado de salud de Guillermo Vilas

Más allá de alguna imagen en plataforma digitales con su familia, Guillermo Vilas no se muestra frente al público y continúa con lo que es el padecimiento de su enfermedad. Los rumores de lo que podría tener fueron creciendo en el último tiempo, los años pasaron y sus seres queridos prefirieron preservar esa información hasta que Andanin Vilas salió a hablar y rompió el silencio en un reportaje que le hicieron desde “Hola”.

“Hay muchos rumores, versiones y personas que dicen cosas que no son verdad, y lo que más me molesta de eso es que son personas con las que tuvimos algún vínculo en el pasado, pero que actualmente no saben nada”, comenzó diciendo la joven de 21 años. Y agregó: “Además, en cualquier caso, los que tendríamos que decir algo somos nosotros, su familia”.

La descendiente de Guillermo Vilas reveló que mantienen un gran hermetismo debido a que él “piensa más en las personas que lo quieren y siempre estuvieron ahí para él y trata de protegerlos, incluso más que a sí mismo”.

Andanin Vilas y Guillermo Vilas.

Posteriormente, manifestó que “él está muy bien, eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia”. Pero también dejó lugar para expresar su preocupación sobre lo que se dice y cómo eso puede afectar a sus hermanos menores: “Nosotros también somos seres humanos y no nos gusta hablen por hablar, solamente para aparecer en televisión o hacer una nota, pero lo que más me importa, lo que es nuestra primera preocupación, es la salud mental de mis hermanos, que ellos estén bien y que no haya rumores que los afecten o cosas que puedan leer en Internet y les hagan mal, porque mis hermanas tienen 13 y 14 años y mi hermano, 7. A mí no me importa que me lastimen, pero no quiero que ellos estén llorando y sufriendo. Eso es lo más importante para mí”.

Andanin Vilas, que estudia negocios en la Universidad Internacional de Mónaco y comparte la pasión de jugar al tenis como su padre, respondió otra de las consultas vinculadas a Guillermo Vilas y destacó que él siempre le da consejos: “Los consejos de vida que me da son más sobre cómo crecer como persona, porque él es alguien que está muy interesado en mejorar permanentemente. Alguien que lee mucho, y yo también leo mucho, entonces a veces compartimos cosas que leemos”.

La estudiante de 21 años es la hija más grande del matrimonio que el exdeportista mantiene con Phiangphathu Khumueang, que es oriunda de Tailandia, y comentó qué es lo que cree que tiene de cada uno. “Creo que soy una mezcla bastante interesante. Cuando juego al tenis soy más parecida a mi papá, o eso es lo que dice mi mamá. Ella dice que soy muy argentina cuando juego al tenis”. Y luego complementó: “Como que los tailandeses se guardan más sus sentimientos y emociones, en cambio, los argentinos exteriorizan todo, y mi mamá dice que en ese aspecto soy muy parecida a él. Y después soy bastante parecida a mi mamá en lo que pienso respecto a cosas de la vida, a cosas que pasan a mi alrededor, cosas que pasan entre amigos”.

Haciendo énfasis en su vida personal, Andanin Vilas contó que le queda un año y medio para recibirse, le gusta jugar al tenis y estudiar: “Mientras jugar me haga feliz, que es lo más importante, no me importa mucho cómo voy a llegar. Por ahora no tomé decisiones, es muy temprano para eso, pero me gustaría hacer las dos cosas porque me gusta estudiar y me gusta mucho lo que estoy estudiando, así que no lo quiero dejar de lado”.

Entre otras cuestiones relacionadas a Guillermo Vilas remarcó que el llevar un apellido muy importante no es para sacar ventaja, que no son así y nunca lo hicieron, además de que adora a su padre y busca construir su propio camino. También se mostró orgullosa por su progenitor y los comentarios positivos y de cariño que le llegan por lo que representó para el deporte argentino.

Por último, Andanin Vilas expresó qué es lo que piensa de Guillermo Vilas, su padre: “Dentro de la cancha, como sabemos, fue un monstruo, un fenómeno. Pero yo lo admiro más por lo que es fuera de la cancha, por el corazón que tiene, porque siempre fue solidario, ayudó a la gente, se preocupó por saludar a todos, por hablarles a todos. Son esas pequeñas cosas que en el día a día uno no valora tanto o no se da cuenta”.

BL