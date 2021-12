Andrea Rincón contó que Wanda Nara le salvó la vida: "Le prendo...".

Andrea Rincón fue como invitada de honor del programa "No es tan Tarde", el ciclo que conduce Germán Paoloski, y contó una curiosa anécdota con Wanda Nara.

La actriz reveló que "le debe la vida" a Wanda Nara quien, según ella, marcó un antes y un después en su trayectoria.

"En un momento determinado, vos dijiste que Wanda te había salvado", le dijo el conductor. "Le prendo velas todas las noches", dijo entre risas Andrea y agregó: "Yo dije si ella puede, yo puedo".

"Yo estaba pasando un momento bastante difícil, tenía otra realidad, que mucha gente tiene esa realidad. Y cuando la vi a Wanda estaba bailando arriba de un escritorio y la gente que estaba trabajando ahí esa noche la arengaba. Y yo decía súper envidosa '¿no tiene amigas esta chica?'. Y de repente, cuando veo que se baja, se sube a un mini cooper y dice: 'ahora voy a mostrar mi casa'. Y muestra un tremendo piso en Puerto Madero...", recordó.

"Esa anécdota me hizo dar un gran cambio en la vida. Yo volví a mi piecita de pensión de dos por dos. Me puse en bolas, me miré al espejo y dije: 'Acá algo tiene que cambiar'. Ahí fui a mi casa y le dije a mi papá que iba a ser vedette".

Andrea Rincón contó una tremenda experiencia de exorcismo: "Se me fueron los ojos..."

En una edición pasada del programa "Un día Perfecto", que conduce Cayetano por Metro 95.1, Andrea Rincón sorprendió al relatar una increíble experiencia de exorcismo que vivió tiempo atrás.

“¿Cómo te llevás con Dios?”, fue la pregunta del conductor que disparó el tema: “Es mi mejor amigo porque me salvó, está ahí todo el tiempo conmigo. Me pasó algo hace dos años y tuve un cambio de paradigma que me dejó del ort... Me empezaron a pasar cosas sobrenaturales y vino una amiga y me dijo "yo conozco un pastor" y le dije "no, la verdad que no creo en eso". Me lo trajo a mi casa, me puso una mano en la espalda nombrando a Jesucristo. Yo la miraba como diciendo "éstos están todos re locos". Mi amiga estaba con el marido, enfrente mío”, comenzó a contar.

"De repente me dijo: ‘Andrea, respirá´ y se me aflojaron las piernas, se me pegaron las manos al cuerpo y caí al piso. Se me fueron los ojos para atrás, y empecé como a convulsionar. En un momento, lo único que pensaba era ´¿qué me está pasando? ¿en qué momento termina esto?´. Una me agarraba de los pies, la otra de los hombros, y cuando vuelvo en mí, las empujé, tiré el agua que me habían dado, dije: ´éstas me drogaron, ¿qué me hiciste?”. Me puse a llorar, cuando la miré a mi amiga con el marido, estaban llorando los dos, rezaban, y las miré y les dije :´¿qué me hicieron?´. Y lloraban y me decían: ´ya está, ya pasó´”.

Quebrada Rincón siguió adelante: “Me puse a llorar y me dijeron que ya terminó. Pasó un tiempo y me empezaron a pasar cosas, de repente me quería dormir y escuchaba ruidos fuertes en mi habitación. La llamaba a la pastora, porque yo no creía en absoluto, y le decía: ´mirá, me está pasando esto, escucho ruidos en mi habitación, ¿qué pasa?´. Y me decía: ´Andre, los tuviste mucho tiempo ahí con vos, no te van a soltar tan rápido´. Y yo decía: ´La p...madre, me están cargando´. No me podía dormir y agarré y le dije ´Papá, me voy para allá´”, señaló.

“Me hice un bolso y me fui a vivir a la casa de mi viejo, empecé a dormir con mi hermanito como tres meses. Esto fue antes de la cuarentena. Agarré la Biblia, me la empecé a comer porque quería buscar una explicación de lo que me estaba pasando. Empecé a ir a la Iglesia católica, cristiana, quería encontrar una explicación”.

“Me empezaron a pasar un montón de cosas, que si las empiezo a contar acá no terminamos más, pero cosas que no tienen explicación... Cada vez que pedía una señal pasaban cosas como que en un cielo estrellado de repente cae un rayo. Así, miles, durante todo este tiempo que dije ´bueno, ya está, tengo que creer´. Creo porque me lo demostró, no hay otra, me pasó”, finalizó.

