Andrés Nara blanqueó el nuevo romance de Wanda Nara: “Es un tipo macanudo”

Aunque asegura estar soltera, en los últimos días Wanda Nara ha sido vista junto a Martín Migueles, un empresario que mantiene un vínculo con Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio. Las apariciones públicas de la modelo y este hombre se han multiplicado y la relación comenzó a alimentar especulaciones sobre un posible romance.

Andrés Nara y Wanda Nara

Y es que el empresario no solo ha acompañado a Wanda Nara a distintos eventos familiares, como el cumpleaños de Zaira, sino que también estuvo presente junto a la conductora en la cancha de River para alentar a la Selección Argentina durante el último partido oficial de Lionel Messi en casa con la camiseta albiceleste.

Las declaraciones de Andrés Nara sobre el nuevo romance de Wanda Nara

Tras los distintos rumores sobre un presunto romance entre Wanda Nara y Martin Migueles, fue Andrés Nara, padre de la modelo quién se pronunció sobre el empresario tras haberlo conocido personalmente en la fiesta de Zaira. Fue en diálogo con Intrusos que se dejó ver cómodo al describir al hombre que hoy acompaña a la empresaria.

Wanda Nara

“No sé qué tipo de relación tiene, pero me cae bárbaro, es muy simpático, macanudo, estuvimos charlando bastante”, aseguró sin rodeos Andrés Nara. Consultado sobre si lo aprobaría como yerno, primero dudó, aunque luego dejó en claro que lo importante es la felicidad de su hija: “Que se dé lo que ella quiera, que sea feliz sea con quien sea”.

El silencio de Wanda Nara antes los rumores de romance con un socio de Elías Piccirillo

Ante los rumores de un posible romance, Wanda Nara se ha mantenido distante. Al ser consultada sobre su relación con Martín Migueles, la empresaria fue categórica y cerró del todo la posibilidad de un vínculo sentimental: “No tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”.

Wanda y Andrés Nara

Sin embargo, las apariciones de Wanda Nara y Martín Migueles son cada vez más frecuentes, incluso el empresario ha compartido tiempo con las hijas de la modelo; fue visto en el concierto de Lali Espósito con ellas, generando aún más especulaciones. A esto se suma que, según contaron en Intrusos, el empresario deberá declarar como testigo en la causa de Piccirillo y hasta se mencionó una supuesta inversión económica vinculada a la mediática.

Aunque por ahora ninguno de los protagonistas confirmó una relación amorosa, lo cierto es que la presencia constante de Martín Migueles en la vida de Wanda Nara y las declaraciones de Andrés Nara dejaron el terreno listo para que los rumores sigan creciendo.