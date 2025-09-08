Oscar Martínez, Inés Estévez, Luis Luque y Silvia Kutika arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

El cine argentino continúa abriéndose camino en las plataformas de streaming. Netflix lanzó El último gigante, una película dirigida y escrita por Marcos Carnevale, que reúne a figuras de la talla de Oscar Martínez, Inés Estévez, Luis Luque, Silvia Kutika y Yoyi Francella. La producción se filmó en escenarios naturales de Misiones, consolidando a la provincia como uno de los nuevos polos audiovisuales más atractivos de la región.

El último gigante

La trama de la nueva producción de Netflix gira en torno a Boris, interpretado por Matías Mayer, un guía turístico en las Cataratas de Iguazú, que se reencuentra de manera inesperada con su padre Julián, a quien da vida, Oscar Martínez, quien lo abandonó 28 años atrás. A partir de ese vínculo, la historia busca explorar sentimientos profundos como el resentimiento, el dolor y la posibilidad del perdón.

Oscar Martínez, Inés Estevéz, Luis Luque y Silvia Kutika llegan a Iguazú con Netflix

Las primeras escenas se filmaron en el Parque Nacional Iguazú, incluyendo tomas en las majestuosas Cataratas, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Luego Oscar Martínez, Inés Estévez, Luis Luque y Silvia Kutika, junto a todo el equipo, se trasladaron a Puerto Libertad, a orillas del río Paraná.

El Último gigante es producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films, con el apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM). Además, la productora Misiones Casting convocó a actores locales, lo que permitió sumar nuevos talentos a la nueva producción de Netflix.

Con Carnevale detrás de la dirección y el elenco encabezado por Oscar Martínez, Inés Estévez, Luis Luque y Silvia Kutika, la nueva película de la plataforma de streaming busca posicionarse entre los estrenos más destacados del año. En un momento de revitalización del cine argentino, El último gigante representa una apuesta ambiciosa de Netflix que combina calidad artística, narrativa emotiva y escenarios únicos.