Wanda Nara contó el calvario que vivió junto a Mauro Icardi y el motivo por el que quiere estar soltera

Desde que se separó, Wanda Nara deslizó en más de una oportunidad el calvario que vivió junto a Mauro Icardi mientras estaba en pareja. Sin embargo, este domingo, la mediática empresaria de cosméticos abrió su corazón en “Ferné con Grego”, el programa de streaming de Telefe que conduce Gergo Rossello.

La conductora de MasterChef se animó a responder en detalle el jugoso cuestionario del picante entrevistador, donde contó en detalle cuáles fueron los motivos que la llevaron a separarse del jugador del Galatasaray y por qué elige estar soltera.

Wanda Nara en "Ferné con Grego" | Twitter

Wanda Nara narró en primera persona el calvario que pasó junto a Mauro Icardi

Tras conocerse la infidelidad de Mauro Icardi con Eugenia “China” Suárez en 2021, Wanda Nara contó que comenzó un largo tormento donde tuvo que trabajar la culpa para poder tomar la decisión de separarse. Pero, el carácter y los "celos enfermizos" del futbolista la adentraron en un espiral de manipulación y violencia, a tal punto de entablar un mal vínculo con Maxi López, el padre de sus hijos varones, según su versión.

"Quería tener buena relación, me dolió mucho todo el tiempo que tuvimos mala relación con Maxi. Eso es lo que me trababa y no me dejaba tomar la decisión de irme antes", confesó. Asimismo, la mediática agregó que todo empeoró por no saber poner límites: "No sé terminar, me cuestan los finales".

Ante esta situación, reveló que el vivir en el extranjero durante tanto tiempo y las permanentes mudanzas dejaron a Icardi sin un grupo sólido de amigos, por lo que conformó una relación simbiótica que la llevó a ella misma a alejarse de su círculo más íntimo. "Mauro nunca tuvo un tenis de amigos, una juntada con su hermano, en 12 años", reveló, mientras que complementó: "Sentía culpa si me iba porque lo dejaba solo. Cuando me iba, me llenaba de mensajes preguntándome dónde estaba".

Wanda Nara y Mauro Icardi | Twitter

Tras su trunco romance con L-Gante, Wanda Nara reconoció que no está lista para adentrarse a un noviazgo sano. "Yo todavía no estaba curada y busco patrones iguales. Por eso me gustaría estar un tiempo soltera para no repetir y no buscar una persona que yo sea todo en su vida". Ahora, con tratamiento psicológico y alejada de la vida en pareja, la co-conductora de Love Is Blind disfruta de su tiempo a solas para recuperar la libertad que perdió mientras estaba acompañando al delantero en el extranjero.

