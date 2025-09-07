Wanda Nara confesó que no quiere que sus hijas sigan sus pasos: "Yo me muero"

Este domingo, salió a la luz la entrevista que le hizo Grego Rosselló a Wanda Nara en “Ferné con Grego”, el reconocido programa de streaming que reúne a más de 7.38 millones de suscripciones, posicionándose como uno de los más elegidos por los usuarios en YouTube. Como era de esperarse, la conductora de MasterChef habló de su escandalosa separación de Mauro Icardi y el vínculo que la une con sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabela.

“Nadie le va a decir a mis hijos que tu mamá es esto o lo otro”, afirmó orgullosa de su vínculo con cada uno de ellos. Fue allí que, tras reconocer que todo lo que la motivó a atravesar su vida fue el amor, se sinceró sobre los sentimientos que le generaría si sus hijos repiten su historia en el futuro.

Wanda Nara en "Frené con Greco" | YouTube

Wanda Nara se sinceró sobre las decisiones de sus hijos

Ante el bloque temático acerca de su maternidad, Wanda Nara reconoció que sus hijos vivieron siempre una vida rodeados de lujos, aunque solo tenían el apoyo y la contención de ella. Por tal motivo, quiso mostrarles que existían otras realidades sociales a las que los tuvo que adaptar. Uno de los ejemplos que brindó fue cuando los menores, durante un viaje en “economy” en avión, le preguntaron si toda esa gente viajaba con ellos -acostumbrados a los vuelos privados-. Tras realizar varias experiencias en vuelos de aerolíneas, sus herederos pudieron acostumbrarse a disfrutar de las oportunidades que tenían en la vida. “Los nenes son felices viajando y son súper humildes. Ellos están más allá de todo eso”, admitió la empresaria reconociendo que ella quería que aprendan “el valor de las cosas”.

Tras contar su aventura con Maxi López, admitió que siempre dejó varios trabajos por amor. “Lo increíble es que yo nunca dejé de estar vigente acá en Argentina”, señaló Wanda. Además, agradeció recibir ofertas laborales cada vez que visitaba el país, aunque admitió que no se arrepiente de haberle dedicado 17 años a disfrutar del crecimiento de sus hijos. Ante la pregunta de Greco sobre si aceptaría que sus hijas repliquen las decisiones de su vida, la Bad Bitch apuntó: "Yo me muero".

En este contexto, añadió que quiere brindarles lo mejor para que ellas tengan la libertad de decidir el rumbo de sus vidas, aunque puntualizó con humor que prefiere que tengan otro tipo de elecciones en lo que refiere a dejar todo por amor.

Wanda Nara, empresaria multimillonaria | Instagram

Finalmente, Wanda Nara declaró: “Amo mi vida. Yo sola estoy bárbara”. “Mi vida no cambia con o sin pareja. No es que voy a tener mejor vida al lado de alguien. Yo te mejoro la vida si estoy con vos. Es más, trabajo el triple para que mis hijos sigan teniendo la misma vida que antes y sin ser jugadora de nada”, sentenció orgullosa de convertir su nombre en una marca registrada.

NB