Aseguran que Zaira Nara comenzó una relación con un reconocido actor: los detalles

Este fin de semana, Zaira Nara festejó su cumpleaños con una glamorosa fiesta cowgirl chic, a la cual asistieron diversas personalidades del ambiente artístico. Como era de esperarse, una guardia periodística aguardó en las inmediaciones del exclusivo boliche de Costanera Norte, donde la hermana de Wanda habló gentilmente con la prensa.

Uno de los temas que movilizan a la opinión pública es la vida sentimental de la modelo. Ante la pregunta de si estaba en pareja, fue contundente: “Estoy soltera. No estoy conociendo a nadie”. Sin embargo, en Intrusos aseguraron que escarpia iniciando una relación amorosa con un reconocido actor que estaba en la lista de los invitados a su cumpleaños.

Zaira Nara | Instagram

Matchean a Zaira Nara con Vico D´Alessandro

Esta tarde durante la transmisión de Intrusos (América TV) se deslizó la posibilidad de que Zaira Nara estuviera iniciando un “touch and go” con Vico D´Alessandro. “Ellos se conocen hace mucho tiempo. No es de ahora”, aseguró Paula Varela, mientras que los demás panelistas contaron que estos rumores salieron del “riñón” de la familia Nara.

Adrián Pallares, por su parte, sostuvo que el artista tuvo “muchas mujeres en su vida”, pese a su bajo perfil. “Es muy pollo Álvarez”, dijo el comunicador. “Mediáticamente se quieren cubrir”, agregó Varela quien garantizo que la información de este incipiente romance está chequeada por los allegados a la pareja.

Karina Iavícoli agregó: "Él está haciendo una obra de teatro y la invitó a Zaira, que habría tenido un tema con Pieres porque se le habrían complicado las fechas de finalización de su pareja con sus encuentros con Vico. A mí me escribe un amigo de Vico y me dice que acá hay un problema: Vico está enamorado de Zaira pero ella no tanto, a ella le gusta y está todo bien".

El accidente de Zaira Nara que tuvo que corregir frente a Vico D´Alessandro

Uno de los momentos más destacados fue cuando Zaira Nara compartió charlas, risas y flashes con cada uno de los allí presentes. Sin embargo, al momento de posar junto a Vico D´Alessandro, la parte del top que conformaba su conjunto cowgirl chic se corrió dejándola al borde de la censura.

En la imagen que compartió, se puede observar cómo Zaira corrigió la imagen con un emoji de corazón en la zona del top para que la famosa red social de la camarita no le cierre la cuenta. Asimismo, los usuarios percibieron que ninguno de los dos mantuvo contacto físico para no “levantar sospechas” y pasar desapercibidos.

Zaira Nara junto a Vico D´Alessandro | Instagram

Para no levantar sospechas, presuntamente Franco Masini sería el encargado de despistar la atención del público para que Zaira Nara y Vico D´Alessandro no sean descubiertos. "Mi informante me dijo que se fue con Vico de su cumpleaños. Si fuera por él blanquearían. Franco Masini, que sabe de este romance, ayudó a despistar en el cumpleaños, porque el día de la fiesta habrían estado juntos en el baño, es mucha la pasión que tienen", sentenció la panelista. Pese a que la protagonista de esta historia garantizó que su corazón no tiene dueño, los rumores de un nuevo romance con el artista estarían resonando con fuerza.

NB