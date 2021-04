Ángel de Brito contó que Pampita tiene un triplex con pileta y profesor de natación

Ángel De Brito contó en "Los Ángeles de la Mañana" que finalmente se reunió con todos los miembros del jurado en la casa de Pampita en la antesala del comienzo de "La Academia" y reveló cómo es la casa de la top model, que consiste en un triplex con pileta y hasta tiene profesor de natación.

Los cuatro jurados (De Brito, Pampita, Hernán Piquín y Jimena Barón) se encontraron para cenar en la casa de la conductora de "Pampita Online", y se vieron todos juntos por primera vez: "Jimena dijo que quedó sorprendida con Piquín", comenzó contando el conductor y Maite Peñoñori dijo que "la Cobra" quedó sorprendida con la casa de Pampita. "Dijo que se quedó envidiosa. Me dice 'me fui y dije quiero llevarme aunque sea un baño de Pampita. No sabés lo que es la casa de Pampita, y yo en mi departamento'", contó la angelita que habría dicho Jimena.

"Nos invitó a su departamento, que ya se mostró en algunos medios. Es un triplex espectacular que alquilaron con Moritán, que tiene piscina propia. De hecho Pampita nos invitó a la piscina a hacer natación. Porque los miércoles tiene profesor de natación para los chicos, nos dijo 'están todos invitados'. Así que todos los miércoles vamos a ir a nadar con Pampita", contó De Brito.

"Jimena ya se quería quedar a vivir ahí, porque como son dos pisos tenía lugar de sobra. Pampita estaba re buena onda, como es en general, pero cuando le agarra la loca. Está transitando este embarazo muy contenta".

"La cena fue de los cuatro solos, no había nadie en el recinto donde estábamos. Fuimos a buscar la comida, después levantamos los platos, hicimos todo solos para que no queden testigos de nada de lo que hablábamos. Los pibes dormían y Moritán estaba afuera", relató el conductor de LAM.

Pampita y Nicole Neumann: revelaron los nombres de los hombres que compartieron

Pampita y Nicole Neumann volvieron a dar que hablar luego de que la conductora revelara que compartieron hombres. Se tratan nada más y nada menos que de Nicolás Palacios, hermanastro de Mauricio Macri y de Mariano Balcarce.

Las modelos top de Argentina, enemigas con una especie de tregua en la actualidad, tuvieron una relación con estos galanes. En el caso del familiar del expresidente, fue Nicole quien lo conoció a los 18 años y Carolina dos años más tarde.

Por otro lado, el empresario de absoluto perfil bajo mantuvo un vínculo corto con la actual pareja de Roberto García Moritán. Antes de este hecho, intentó conquistar a la mamá de Allegra, Sienna e Indiana Cubero.

Así lo informó Yanina Latorre desde Los Ángeles de la mañana, quien detalló que una vez finalizado el noviazgo de la mamá de Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña con Balcarce, volvió a comunicarse con Neumann para "retomar" lo que les quedó "pendiente".

"Un sinvergüenza, decí que Nicole le dijo que no", cerró la panelista de la emisión del Trece.

FL