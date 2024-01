Ángel de Brito es muy reservado con su intimidad y mantiene su vida privada lejos de las cámaras y el chusmerío. La vida del conductor de LAM es un misterio, pero hubo un dato desconocido de el que revolucionó las redes sociales.

Es que Ángel de Brito tiene un vínculo familiar con Gastón, Patricio y Guido los hermanos Sardelli, líderes de la mítica banda de rock Airbag. Una usuaria de "X" exTwitter compartió el secreto del conductor en las redes.

El dato privado de Ángel de Brito

"Me acabo de enterar que los muchachines de Airbag son primos hermanos de Ángel lebrito. Con ese dato pienso terminar mi año. No importa si soy la última que me entero de esto", escribió la usuaria en sus redes.

Tuit de usuaria de "X"

Lo cierto, es que no es que Ángel de Brito había contado anteriormente que tenía un vínculo familiar con los hermanos Sardelli oriundos de Don Torcuato.

En el 2022 había compartido una foto junto a Patricio y Guido Sardelli en su Instagram luego del show que hizo Tini Stoessel en el Hipódromo de San Isidro, en el cuál ellos estuvieron presentes al igual que Ángel de Brito.

Ángel de Brito y sus primos de Airbag Patricio y Guido Sardelli

"Con los primos en el after. Para los que no nos creían", escribió el conductor de LAM donde además arrobo a la banda y a uno de ellos.

J.M