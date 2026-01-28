El lado oculto de Benjamín Vicuña: confesó el gran conflicto que genera con otros padres

Benjamín Vicuña conduce la nueva temporada de The Balls (eltrece) y, desde su estreno, fueron varios los clips que se viralizaron en las redes sociales, ya sea por las ocurrencias de los participantes, las caídas inesperadas o por su forma simpática de llevar adelante el ciclo. En esta oportunidad, el artista sorprendió al contar su faceta desconocida como padre.

Revelaciones, curiosidad y buena onda: así consolida Benjamín Vicuña su rol como conductor

Benjamín Vicuña continúa consolidando su faceta como conductor en The Balls y logra aportar un aire renovado a la pantalla chica. Con un estilo cercano, curioso y distendido, el actor chileno se anima a explorar un rol diferente que rápidamente conectó con la audiencia y le permitió lucirse lejos de la ficción.

En la reciente emisión, Benjamín Vicuña a un nuevo equipo participante: las “Vilo Girls”, un grupo conformado por cinco jugadoras de handball que atraviesan un gran momento deportivo. Con entusiasmo y orgullo, las jóvenes contaron que representan al club de la Municipalidad de Vicente López y que se encuentran muy cerca de alcanzar el ascenso.

Ese logro posible marca su día a día y se refleja en la energía con la que hablaron del equipo y del camino recorrido. Fue en este momento que Benjamín Vicuña decidió revelar un lado desconocido como papá, lo que llamó la atención de las concursantes y el público. Todo comenzó cuando Agustina, capitana del conjunto, respondió sus preguntas. Primero, el presentador quiso saber qué es lo más importante dentro del handball, a lo que la jugadora explicó que se trata de un deporte muy demandante desde lo físico y lo mental.

Además, Agustina profundizó su respuesta al destacar la importancia de la inteligencia dentro del juego. Según señaló, más allá de la fuerza o la velocidad, resulta clave saber leer los espacios y tomar decisiones rápidas, una característica que define al handball moderno. Fiel a su rol de anfitrión curioso, Benjamín Vicuña también consultó sobre la popularidad del deporte en Argentina.

Ante esta duda, la capitana fue honesta al reconocer que no se trata de una disciplina masiva, aunque destacó el crecimiento sostenido que viene teniendo gracias a una mayor inversión y visibilidad. ”No tanto, pero de a poco se va haciendo mucho más grande. Se está poniendo mucha inversión y la verdad que es muy lindo", contestó Agustina.

La revelación de Benjamín Vicuña sobre su rol de padre: "Soy un poquito sobreactuado"

Las dudas de Benjamín Vicuña continuaron. Tal es así que le preguntó si este deporte tiene mayor relevancia en mujeres o en hombres. A lo que la participante contestó que se da más en el género masculino. Acto seguido y con el equipo completo, el actor les consultó si tenían entrenador porque él se ofrecía a serlo. Sin embargo, les aclaró con humor: “Lo único que soy un poquito gritón. Me quedo sin voz”.

Para profundizar su declaración, reveló sobre su vida personal: “Cuando voy a ver a mi hijo a jugar al fútbol termino peleando con los otros padres. Soy un poquito sobreactuado”. Sin dudas, una escena que generó complicidad y risas entre todos. De esta manera, Benjamín Vicuña dio a conocer su lado oculto y confesó el gran conflicto con otros padres por ser eufórico a la hora de alentar a sus hijos en actividades deportivas.