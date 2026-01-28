Lejos de las cámaras, el exitoso nuevo negocio de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña supo construir una carrera sólida en la actuación, tanto en cine como en televisión, pero en los últimos años decidió explorar un costado menos visible de su perfil público. Lejos de los sets de grabación y del ruido mediático, el actor chileno apostó por un emprendimiento personal que hoy se consolida como un verdadero éxito comercial: su propia línea de perfumes.

Benjamín Vicuña

Con una propuesta que combina estética, mensaje y versatilidad, Benjamín Vicuña se metió de lleno en el mundo de las fragancias de autor. El proyecto, desarrollado en colaboración con la marca Petrizzio, ya cuenta con tres lanzamientos en el mercado y logró captar la atención del público no solo por el nombre que lo respalda, sino también por su concepto y su precio accesible.

Tres perfumes con identidad propia

La línea de perfumes de Benjamín Vicuña está compuesta por Season One, Season Two y B, tres fragancias que reflejan distintas facetas del actor. El primer lanzamiento, Season One, se caracteriza por un aroma intenso y elegante, pensado especialmente para la noche y ocasiones especiales.

Luego llegó Season Two, una fragancia más fresca, liviana y relajada, ideal para el uso diario. Con un perfil juvenil y moderno, este segundo perfume amplió el público y reforzó la idea de una línea pensada para distintos momentos del día.

La fragancia que se volvió viral

El tercer lanzamiento, B, es el más personal y el que mayor repercusión generó. Se trata de una fragancia completamente unisex que rompe con las etiquetas tradicionales de género en la perfumería. Esta nueva fragancia de Benjamín Vicuña pertenece a la familia Floral Chipre y combina notas verdes, frutales y amaderadas, lo que la vuelve versátil y apta para cualquier persona.

El perfume de Benjamín Vicuña

En la salida se perciben acordes de melón, pomelo, pino y manzana; en el corazón aparecen la lavanda, el jengibre, los lirios del valle y notas acuáticas; mientras que el fondo se apoya en cedro, ámbar, almizcle y sándalo. Uno de los grandes motivos del éxito de los perfumes de Benjamín Vicuña es el precio: con presentaciones de 100 ml que rondan entre los 30.000 y 35.000 pesos argentinos, B se convirtió en una opción ideal para regalar o autoregalarse.