Lejos de la televisión, el nuevo trabajo de Ángel de Brito

Ángel de Brito se convirtió en uno de los conductores más importantes de la televisión argentina y en un referente del medio. Desde hace años, el periodista protagoniza éxitos y se mantiene como un nombre con muchísimo peso en el mundo de la comunicación. Sin embargo, hace algunas horas, anunció que tiene dos nuevos proyectos entre manos, que poco tienen que ver con lo que se podría esperar.

Ángel de Brito.

El nuevo trabajo de Ángel de Brito

A través de su cuenta de Instagram, Ángel de Brito habló de los proyectos que encarará en este 2026. Con un mensaje muy fuerte sobre la manera de auto gestionarse, el periodista quiso contar un poco de lo que tiene en sus manos para el año que recién comienza. “¿Por qué vas a dejar tu destino en manos de otro? Cumplan sus sueños, sin importar lo que piensen los demás”, escribió.

El mensaje de Ángel de Brito.

Lo primero que anunció Ángel de Brito es que va a utilizar sus redes sociales como una especie de medio propio para dar noticias. “Desde ayer inicié mis columnas de información de la industria. Lo que nadie les contó, allí lo tendrán, guapos”, explicó, haciendo una referencia al escándalo de Luciano Castro.

Tras eso, llegó uno de los anuncios más inesperados. “Estoy desarrollando algo que me fascina, remodelación y decoración de espacios. Desde diciembre estamos en obra”, contó, para después mostrar algunas imágenes de este nuevo trabajo. Si bien no dio detalles, se lo pudo ver muy entusiasmado al respecto.

De la misma forma, reveló que este año va a diseñar su propia cápsula de ropa, junto a su equipo y una marca que lo viste. La única pista que dio al respecto, es que se trata de algo que muchos en la tele le copiaron.

Ángel de brito mostró parte de su nuevo trabajo.

Ángel de Brito habló del futuro de LAM y Bondi

Por último, por si alguien tuviese alguna duda, confirmó que sigue adelante con LAM y Bondi, sus dos espacios dentro de los medios de comunicación. “Son una topadora y me hacen feliz todos los días. Agradezco todo el cariño que me mandan a donde voy. Estudié comunicación para crear este lazo”, cerró.

Ángel de Brito confirmó que sigue adelante de LAM y Bondi.

De esta manera, Ángel de Brito reveló sus nuevos trabajos lejos de la televisión y de lo que se suele esperar de él. El periodista dejó claro que este 2026 llega con nuevos proyectos y desafíos, lejos de su zona de confort y de lo que se podría esperar.