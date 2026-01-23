Benjamín Vicuña pone en problemas a las tardes de El Trece: “Están viendo qué hacer”

La televisión abierta no da tregua y los números mandan. En ese contexto, Benjamín Vicuña quedó en el centro de una fuerte preocupación dentro de El Trece por el rendimiento de The Balls, el programa que conduce en la franja de la tarde. Las mediciones de audiencia no estarían acompañando y el ciclo comenzó a generar inquietud puertas adentro del canal.

Benjamín Vicuña, en el centro de la preocupación de El Trece por los números de The Balls.

El actor, que asumió el desafío de la conducción con una apuesta distinta a su carrera habitual, no estaría logrando consolidar el rating esperado para ese horario. Si bien la propuesta despertó curiosidad en su estreno, con el correr de las semanas los números no lograron afirmarse y eso derivó en reuniones internas para analizar el futuro del ciclo.

El bajo rating que encendió las alarmas en El Trece

The Balls estaría registrando mediciones consideradas bajas para una franja clave de la programación. El problema no solo radica en el programa en sí, sino en el efecto arrastre que genera hacia los contenidos que le siguen, algo fundamental en la estrategia diaria del canal.

El canal analiza posibles cambios en su programación.

En televisión, la tarde es una de las franjas más sensibles: cualquier baja impacta de lleno en el promedio general y obliga a tomar decisiones rápidas. En ese marco, desde El Trece comenzaron a evaluar alternativas para revertir la situación y recuperar terreno frente a la competencia.

Si bien no hay una decisión oficial comunicada, fuentes señalan que la continuidad de The Balls no estaría garantizada. Entre las opciones que se barajan aparecen posibles reacomodamientos de horario, modificaciones en el formato o, en el escenario más extremo, levantar el ciclo si los números no mejoran en el corto plazo.

El conductor enfrenta un momento clave

Por ahora, todo se maneja con cautela y puertas adentro. Desde el canal evitan declaraciones públicas, mientras observan con atención la evolución del rating día a día.

Cabe destacar que la televisión abierta es un terreno exigente y muchas veces implacable. El cariño del público no siempre se traduce en buenos números, y eso es lo que hoy pone a Benjamín Vicuña en una situación incómoda dentro de la pantalla de El Trece.

BR