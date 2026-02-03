Así son las reformas que Ángel de Brito hizo en su hogar: puertas tecnológicas, seguridad y nuevos espacios

Ángel de Brito es uno de los conductores de la televisión más importantes de la Argentina. Su rapidez para conseguir la información y la veracidad que se ganó entre los espectadores y las celebridades lo llevaron a ser una influencia para todos los usuarios de las redes sociales. Es por eso que decidió emprender otro sueño que tenía, además de la comunicación, y apostó por las reformas de interiores. Fue así que apostó por cambiarle "el rostro" a su hogar y mostró las nuevas tecnologías y cambios que realizó.

Las reformas de Ángel de Brito: habitaciones nuevas y puertas con reconocimiento facial

Ángel de Brito no dudó en hacer cambios en su casa, cuando apostó por alejarse de la televisión y explotar su amor por el diseño de interiores. De esta manera, el primer cambio que buscó realizar fue la remodelación de una habitación, de la mano de su nuevo trabajo. En sus historias de Instagram, compartió un video donde mostró un pequeño espacio, con baño incluido, donde comenzaba a quitarle los zócalos de madera viejos, para cambiarlo a un estilo más moderno.

Sin embargo, eso no fue lo único a lo que apostó. De esta misma manera, y en su búsqueda por agregar tecnología, decidió cambiar la cerradura de su puerta para una con más seguridad. Según compartió en un posteo, decidió ir por las puertas inteligentes, con reconocimiento facial y huella incluida. Según explicó, tiene una cámara para ver quién desea entrar, una clave de seguridad en caso de ser necesario, una llave mecánica y una tarjeta magnética. "Así que nunca te vas a quedar afuera", exclamó el conductor, uniéndose a las celebridades que fusionan la actualidad con sus casas.

Lejos de la televisión, Ángel de Brito apuesta por las reformas de hogares

Ángel de Brito generó sorpresa en todos sus seguidores cuando mostró que decidió alejarse de la televisión para lanzarse en un nuevo trabajo. “Estoy desarrollando algo que me fascina, remodelación y decoración de espacios. Desde diciembre estamos en obra”, contó en sus historias de Instagram. Ante las dudas de su continuidad, aseguró que el periodismo, LAM y Bondi seguirían en su vida, mientras apuestan por esta nueva salida.

La nueva apuesta de Ángel de Brito

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar a conocer sus comentarios sobre las remodelaciones del conductor, y llenaron de halagos sus mensajes privados y posteos al respecto. Ángel de Brito apuntó por fusionar el hogar, la comodidad y la modernidad, y eligió a la tecnología para que lo acompañe en su día a día. De esta manera, comenzó a mostrar sus estilos personales, al momento de hablar de los cambios y el diseño de interior.

