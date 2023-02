Ángel de Brito y Melody Luz se cruzaron en redes sin piedad: "Es un bueno para nada"

Melody Luz siente un fuerte rechazo por Ángel de Brito y su programa luego de que una de sus angelitas la amenazara con filtrar la noticia de su embarazo y que hablaran mal de su pareja, Alex Caniggia. A través de Instagram, la bailarina y el periodista se cruzaron sin piedad.

Desde su cuenta de Instagram, Ángel de Brito acostumbra a conversar con sus seguidores a través de una ronda de preguntas. Por supuesto, queriendo ver todo arder, los fanáticos comenzaron a criticar duramente a Melody Luz y el periodista no pudo evitar sumarse. "Se hizo conocidita por salir con famosos. No le dio por su talento y carisma", respondió Ángel a la pregunta de qué pensaba acerca de Melody.

Los comentarios de Ángel de Brito a Melody Luz

Automáticamente después de aquella respuesta, la novia de Alex Caniggia se enfureció e hizo un descargo en su cuenta, donde también confirmó que Ángel de Brito la tiene bloqueada. "Bueno, el ridículo mayor que me tiene bloqueada... Misógino que menosprecia el trabajo de otros. Pero bueno, ¿Qué me vas a hacer? Si sos un bueno para nada", expresó duramente Melody Luz.

"Si tanto quisiera fama iría a tu programa berreta, del cual no se cansan de invitarme. Ya te va a volver toda la mie... que tirás", finalizó la bailarina y compartió un mensaje de WhatsApp que le envió una productora de LAM invitándola al programa. Sin embargo, Ángel de Brito se hizo el destendido y aseguró que jamás la buscaron desde su producción.

La respuesta de Melody Luz a Ángel de Brito

"Una desesperada buscando prensa. Hoy se colgó de Estefi, ahora conmigo. Laburando no consiguió NADA", finalizó de Brito haciendo referencia al video que Melody Luz compartió en sus redes defendiendo a Sofía Aldrey en pleno escándalo con Fede Bal.

Melody Luz defenestró a Estefi Berardi tras sus chats con Fede Bal

Una de las mujeres que salió a fulminar a Estefi Berardi fue Melody Luz, la pareja de Alex Caniggia, con quien espera un hijo. La panelista y la bailarina habían tenido un fuerte cruce recientemente, cuando Berardi la intimidó para revelar la noticia del embarazo, incluso cuando ni siquiera los padres de Luz estaban al tanto de la noticia.

“Ella no me parece para nada respetuosa porque básicamente me está amenazando con contarlo si es que yo no le contesto. Encima me dice ‘si no me contestás, me das a entender que te da igual’. ¿Mi propio embarazo me va a dar igual? ¡Tonta! Es tonta, la odio, te juro”, fue la opinión de Melody Luz a Estefi Berardi.

OL.