Pata Villanueva pelea por su vida en grave estado y sus hijos piden cadena de oración.

Pata Villanueva se encuentra internada desde hace unos días en el Hospital Alemán donde ahora se complicó seriamente su salud y corre peligró su vida por una infección generalizada, según informó Ángel de Brito al cierre de "LAM".

"Le quiero mandar un cariño a Pata Villanueva que le están haciendo procedimientos que no dan resultad y me piden cadena de oración. Está con toda su familia pero no está nada bien. Ayer la iban a intervenir y tuvo una infección generalizada y está complicada. Sus tres hijos guardan un hermetismo total y no hubo parte médico aún".

"Hoy también le iban a hacer un procedimiento pero la infección que tiene no le permiten a los médicos actuar", dijo el conductor. Luego en "Intrusos 2021" desde la puerta del hospital, el notero Alejandro Watty informó que por momentos está despierta y conversa pero que la mayoría de las horas está sedada para que su cuerpo descanse.

¡Toda la fuerza Pata!

La primera foto de Pata Villanueva tras el feroz accidente doméstico que la dejó en coma

El comienzo de año fue para Pata Villanueva, literalmente con el pie izquierdo. La actriz, transcurría sus días en Punta del Este, como lo hace cada año, y ese fatídico 14 de febrero al regresar a su hogar, tras una cena con amigos, se cayó por las escaleras con graves consecuencias.

Internada de forma urgente en el sanatorio Cantegrill, se constató que la ex del Conejo Tarantini, tenía fractura de cráneo y su pronóstico era reservado. Luego de estar en coma y tras varias intervenciones quirúrgicas, pudo ser trasladada a Buenos Aires y ahora continúa la recuperación en su casa.

Este martes, Pata recibió con emoción la visita de sus 3 hijos: Agostina Cavallero, Bernarda y Robertino Tarantini, quienes se reunieron en la casa de la madre aún convaleciente, para el festejo del cumpleaños 39 de Robertino.

Emocionado, de compartir el día en familia, el músico, escribió: "El mejor regalo que podría pedir en mi cumpleaños" y agregó con un elogio a su madre "Mamita jugando un partidazo ¡Ya vamos a estar bailando muy pronto juntos! Gracias por existir y por esa fuerza que da cátedra", y culminó: "¡Te amamos!".

Vale recordar que Agostina es su hija mayor, fruto de su relación con Héctor Cavallero en tanto que Bernarda y Robertino nacieron en su matrimonio con el ex futbolista de la Selección Nacional, Alberto Tarantini.

