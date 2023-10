Diego Lotocki, hermano de Aníbal Lotocki, se encuentra en medio de un escándalo relacionado con la importación de insumos prohibidos para la salud. El hombre, es nutricionista de profesión y trabaja en el ámbito de los tratamientos estéticos no invasivos, junto a su primo, quien es cirujano plástico.

En una entrevista con “A la Tarde”, Diego aseguró que no tiene ninguna relación de negocios con Aníbal y que trabajan de manera independiente. “No tenemos nada que ver con mi hermano. No trabajamos juntos. Cada uno trabaja de forma independiente. Hacemos endopeel, bótox, ácido hialurónico. Son cosas mínimas y no invasivas. No hacemos cirugía", manifestó el menor de los Lotocki.

El pedido de detención de Diego Lotocki por un misterioso paquete

La situación se desencadenó cuando las autoridades descubrieron un paquete, proveniente de Paraguay y transportado en remís, con el nombre de Diego Lotocki que contenía sustancias sin autorización sanitaria.

El paquete fue objeto de la investigación de la Aduana Argentina. Asimismo, comprendía de 30 ampollas de un elemento utilizado en lifting facial y material con ácido hialurónico. Estas sustancias, para poder ingresar legalmente al país, deben incluir la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la institución encargada de regular y controlar este tipo de productos en Argentina.

El paquete de Diego Lotocki

A pesar de que los insumos se utilizan en procedimientos no invasivos sin cirugía, su importación sigue regulaciones estrictas en el país, y es necesario que cuenten con las aprobaciones correspondientes para poder llevar a cabo los procedimientos.

En este contexto, se estableció que la solicitud de detención de Diego Lotocki, hermano de Aníbal Lotocki, fue con el propósito de aclarar esta polémica situación y determinar su responsabilidad en la introducción de estos materiales ilegales a la Argentina.

P.C