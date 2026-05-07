Así sorprendieron Valentina Cervantes y Enzo Fernández a su hija Olivia por su cumpleaños: deco, peluches y amor

Para Valentina Cervantes y Enzo Fernández, este jueves 7 de mayo, es un día más que especial debido a que su hija Olivia cumple 6 añitos. Por este motivo, la influencer puso manos a la obra y, siempre atenta a los detalles, le realizó una tierna sorpresa que compartió en redes sociales y que generó suspiros ante sus más de 3,2 millones de seguidores.

Valentina Cervantes sorprendió a Olivia con un tierno gesto

Desde su emblemático abandono en MasterChef Celebrity (Telefe), Valentina Cervantes dejó en claro que, para ella, primero está la familia. Es por ello que dejó todo para estar siempre presente en la crianza de sus dos hijos -Olivia y Benjamín- en cada paso que dan. Por esta razón, esta mañana decidió sorprender a su primogénita que hoy está cumpliendo 6 años.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández junto a Olivia y Benjamín Fernández | Instagram

Para ello, la creadora de contenidos utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir con su comunidad digital la emotiva decoración que pensó para la niña. En una de las esquinas más iluminadas de su mansión en Inglaterra, la pareja de Enzo Fernández colocó una ambientación de ensueños. Apelando a la estética minimalista, ubicó un gran número 6 con forma de globo gigante y sumó cinco globos inflados con helio; uno de ellos tenía una forma de corazón. En el piso distribuyó algunos pétalos de rosas blancas, generando una atmósfera súper chic y llena de amor.

Asimismo, distribuyó estratégicamente dos mesitas circulares cubiertas con un mantel blanco. En una de ellas, se puede ver la presencia de tres peluches: un conejo, un osito y un cupcake. En la otra, ubicó la tradicional torta de cumpleaños cien por ciento personalizada cuyo molde estuvo creado en forma de corazón, con lazos en forma de moño que aportaban un aire romántico, mientras los detalles con crema generaban tentación.

Como era de esperarse, este delicado bizcochuelo tenía escrito con delicadeza el nombre de la pequeña junto con los años que cumplía y una infaltable velita. Todo este escenario mantuvo una misma línea estética compuesta por una gama cromática en color rosa chicle y beige.

Decoración del cumpleaños de Olivia, la hija de Valentina Cervantes y Enzo Fernández | Instagram

Aunque la nena todavía es chiquita y no cuenta con redes sociales, Valentina Cervantes hizo parte a sus millones de seguidores de los homenajes que le rindió a su primera hija con Enzo Fernández. Para ello, se pronunció en sus historias de 24 horas y posteó fotografías de Olivia, como así también de Benjamín.

En la primera imagen, se la ve a la menor posar con la lengua afuera y los brazos estirados. “Feliz cumpleaños amor mío”, escribió mientras agregó emojis con forma de moños rosados y un pequeño corazoncito atravesado con una flecha azul. En la siguiente foto, se ve a los hermanitos jugando juntos. “La mejor hermana mayor del mundo”, sostuvo Valu orgullosa por la complicidad y la unión de sus chiquitos.

Finalmente, la joven también sumó una foto madre e hija. Ambas posan sumamente sonrientes, compartiendo momentos de calidad juntas arriba de un yate privado. Sin agregar ninguna frase ni emoticón para describir el momento, dejó que esta postal hablase por sí sola.

Olivia, hija de Valentina Cervantes y Enzo Fernández | Instagram

Si bien se espera que Valentina Fernández y Enzo Fernández realicen un festejo aún mayor para Olivia, la influencer quiso mimar a su hija con un tierno despertar. De esta manera, Valu está atenta a cada detalle para generar momentos tan únicos como mágicos para su familia, los cuales no duda en compartir en sus redes sociales para compartir con sus seguidores un poquito de su maternidad.

NB