Entramos en la cocina de Juliana Awada: con decoración moderna, electrodomésticos escondidos y mucho estilo

Juliana Awada es de las más seguidas y observadas por las celebridades y los usuarios de las redes sociales. Su autenticidad se transmite a través de sus posteos al aire libre, sus reuniones familiares en su casa y su apuesta por la moda effortless, minimalista y cómoda. Es así como va imponiendo tendencia en diferentes ámbitos, manteniendo un equilibrio con su estilo en todo momento.

Sin embargo, al mismo tiempo, mantiene la intimidad de su hogar para ella y sus seguidores, en ocasiones especiales mostrando los lugares más importantes. Debido a esto, decidió, durante las fiestas del 2025, abrir las puertas de su hogar en uno de los espacios que más se encuentra: la cocina. Amante de una alimentación saludable y de la disciplina gastronómica, fusiona diferentes estilos en su cocina, para poder encontrar un equilibrio entre lo natural y la ayuda de lo moderno.

Juliana Awada

La cocina de Juliana Awada: con decoración moderna, electrodomésticos escondidos y mucho estilo

Juliana Awada encuentra tranquilidad en los espacios minimalistas y con conexión con la naturaleza. Entre sus hobbies, se encuentra la gastronomía, teniendo su propia huerta de donde saca los alimentos y vajilla especial para preparar los platos para sus invitados y seres queridos. Es por eso que, además de estos detalles, busca un espacio que fusione la funcionalidad de los electrodomésticos y la modernidad, con la inspiración que le brinda el paisaje exterior y la luz natural. Su cocina se vuelve la habitación perfecta y marca con mucho estilo la estética simple y lujosa seguida por los expertos en diseño de interior.

El lugar apuesta por superficies de madera en un tono miel que lo envuelven, siendo los objetos con este color desde los muebles hasta los grandes módulos de guardado. Siguiendo con el "quiet luxury", se mantienen las líneas puras a través de una isla central, con una mesada clara, que actúa como punto de encuentro y de trabajo, y refleja la luz natural de los ventanales. A pesar de su apuesta por la naturaleza, sigue con la decoración moderna a través de cuadros contemporáneos, en composé con el resto de su hogar, y le suma electrodomésticos ubicados casi escondidos para mantener un equilibrio visual.

La cocina de Juliana Awada

Los dos comedores de Juliana Awada: minimalismo y arte contemporáneo, o conexión con el exterior

La cocina de Juliana Awada sigue con una estética que se mantiene en todo su hogar, y claramente no puede ser diferente a otra habitación se utiliza de la mano: el comedor. Tras haber mantenido una reunión entre los ingredientes y las recetas más deliciosas, la empresaria lleva el plato terminado al lugar perfecto para compartir con sus seres queridos.

Es por eso que el comedor principal mantiene una estética similar a la cocina, pero encontrando un diferencial en las tonalidades de la decoración. Mientras que en la cocina se busca la inspiración en la luz natural y la conexión con el exterior, en el comedor se intenta mantener la intimidad familiar y del interior del hogar. Es así como las tonalidades grises y la baja iluminación artificial se vuelven claves, al igual que los cuadros de arte contemporáneo que aparecen en todo el hogar y muebles de colores neutros como el beige.

Sin embargo, en ocasiones, la empresaria busca seguir conectada con la naturaleza y disfrutar al aire libre de una comida en familia. Para este pedido, tiene en su gran jardín preparada una mesa que puede mover hacia los lugares que le plazca. De esta manera, puede disfrutar de la luz natural y muebles de colores neutros como el beige.

Los dos comedores de Juliana Awada

La dualidad de Juliana Awada: entre las tardes al aire libre y los días en la oficina

La casa de Juliana Awada es un perfecto reflejo de la personalidad de la empresaria. Se presenta en las redes sociales con una dualidad de gustos que se mantienen conectados y de la mano por la búsqueda de la tranquilidad y la autenticidad, lejana a la vida mediática y a los escándalos de las redes sociales.

Por un lado, Awada mantiene un trabajo que adora en la empresa textil de su familia, encargada de las temporadas, las cápsulas y la organización de la moda. Esto la lleva a mantener una vida en la ciudad, conectada con la modernidad y el último momento, pero manteniendo su intimidad a través del secreto profesional y las sorpresas que genera a sus seguidores. Por el otro, decide descansar de la euforia de la ciudad y se resguarda en aventuras al aire libre, en el sur de la Argentina o en sus vacaciones a Europa, donde visita a su hija, Valentina, creando una conexión más cercana con la naturaleza.

La dualidad de Juliana Awada

Es por esto que la cocina de Juliana Awada se vuelve un espacio central para ella, que fusiona sus hobbies, su amor por la naturaleza y la funcionalidad de los electrodomésticos y la modernidad. Si bien resguarda su intimidad de la farándula argentina, le abre las puertas a sus seguidores para que vean uno de sus espacios favoritos, donde crea los mejores recuerdos con sus seres queridos y los platos ideales para que ellos lo disfruten en ocasiones especiales.

A.E