Captaron a la China Suárez y Mauro Icardi en Japón: la particular cita que tuvieron por lo que fueron duramente criticados

Desde hace un tiempo, la China Suárez y Mauro Icardi decidieron bajar su nivel de exposición en redes sociales, y a diferencia de sus actividades digitales de cuando comenzaron su relación, en la actualidad son escasas las publicaciones que realizan. Sin embargo, no dejan de ser protagonistas en las plaformas, y esta vez desde Japón.

Recientemente, se conoció que el jugador había decidido cumplir el gran sueño de su novia: conocer Japón para recorres las tierras de sus ancestros. Y poco se tardó en que se viralizaran imágenes de la pareja ya en destino. De infraganti, ambos fueron captados realizando una particular actividad y le llovieron las críticas.

La China Suárez y Mauro Icardi en un particular bar en Japón

Después de consagrarse campeón con el Galatasaray, Mauro Icardi decidió utilizar sus días de descanso para llevar a la China Suárez a cumplir su gran deseo. Y pese al hermetismo que la pareja quiere mantener respecto a su vida privada, transeúntes detectaron a los novios recorriendo las calles japonesas y no dudaron en filmarlos, y rápidamente el contenido se viralizó en redes sociales.

Se tratan de dos videos. En el primero, se los ve a la pareja interactuando con un vendedor y tras un intercambio de palabras, ingresar a un local comercial. Las imágenes dejan en evidencia que se trata de un cafetería, pero no se trata de una "tradicional" sino que es un Pig Café, un espacio donde mientras consumis un desayuno o merienda podes hacerlo junto a cerdos. Hay estrictas medidas de higiene para proteger a los animales como a los humanos. Lo cierto es que en Japón hay diversas ofertas para realizar este tipo de experiencias.

Los animales son parte de escenario como atractivo para que los comensales interacúen con ellos. Así se ve en el segundo video que se difundió, donde se los observa a la China Suárez y Mauro Icardi ya dentro del café, sentados en el piso del lugar y siendo rodeados por cerditos, disfrutando del momento.

Las imágenes rápidamente causaron controversias en redes sociales, donde diversos usuarios calificaron como una crueldad exponer a los cerdos a este tipo de actividad. "Lo más irónico es verla posar de alma sensible mientras avala animales usados como entretenimiento", lanzó un usuario.

Las críticas cayeron directamente hacia la China Suárez ya que la actriz se suele mostrar como proteccionista y mantiene una dieta vegetariana, alineada a sus creencias. Por ello, fue cuestionada por realizar esta actividad. Asimismo, otros usuarios de X recordaron las imágenes difundidas de Mauro Icardi tiempo atrás, en los que se lo ve cazando animales y posando con los cadáveres, expresando repudio a esa situación y la actual, que aunque son muy distintas se enfoca en la necesidad de tener una actitud proteccionista. Lo cierto es que por el momento la actriz no se pronunció al respecto.