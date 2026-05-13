Adiós a las mamparas tradicionales: Valentina Cervantes se suma a la nueva tendencia de decoración en 2026

Valentina Cervantes se suma a la nueva tendencia de decoración en 2026 con la renovación de su baño, dejando atrás las mamparas tradicionales y apostando por el vidrio templado. La elección de la influencer reflejó el cambio que marca el rumbo del diseño de interiores este año, con espacios más luminosos y funcionales que se integran a un estilo minimalista y moderno.

Valentina Cervantes sorprendió a todos con la nueva tendencia que le dice adiós a las mamparas tradicionales

Valentina Cervantes mostró cómo las tendencias de decoración en 2026 transformaron el baño de su casa al reemplazar las mamparas clásicas por opciones de vidrio templado. Su decisión se alinea con la búsqueda de mayor durabilidad, higiene y estética premium, en un contexto donde los interiores evolucionan con propuestas que aportan modernidad.

Valentina Cervantes

En las últimas horas, la influencer compartió en sus redes sociales una imagen que mostró los cambios que hizo en su baño. Según se apreció, la colocación de un vidrio templado permitió que este ambiente adquiera una nueva impronta. En las imágenes que compartió, se aprecia un espacio más luminoso, con aire elegante, alineado con lo que hoy se considera un espacio “premium”.

Los cambios que eligió realizar en su baño Valentina Cervantes se integran a las nuevas corrientes decorativas que dominan el 2026, donde la búsqueda de bienestar se alinea con una estética minimalista. La elección de materiales auténticos y de calidad se convierte en un sello de una apuesta por un estilo consciente y funcional. Como resultado, se consiguió un espacio donde su estética personal se suma a las últimas modas del hogar.

El nuevo baño de Valentina Cervantes

Por otro lado, la esposa de Enzo Fernández sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo acomoda los productos que utiliza en su rutina diaria de cuidado personal, integrados al nuevo espacio. Cremas, aceites y tratamientos forman parte de un espacio que ahora no solo cumple una función práctica, sino que se convierte en un lugar que convive con las tendencias. La combinación de decoración y cuidado personal reforzó la idea de una decoración que se alinea con su rutina.

Pampita y Zaira Nara se sumaron, apostaron por la tendencia 2026 y le dijeron adiós a las mamparas tradicionales

Cabe destacar que la renovación del baño de Valentina Cervantes no es un caso aislado. Pampita se sumó a esta propuesta; con una apuesta por las duchas walk-in, un concepto cada vez más elegido en proyectos contemporáneos. Este diseño propone un acceso directo al área de ducha, sin puertas ni estructuras que dividan el espacio, logrando un ambiente más amplio. Además, este estilo facilita la circulación, mejora la accesibilidad y simplifica la limpieza.

Así es el baño de la casa de Pampita

Por su parte, Zaira Nara también decidió renovar este ambiente en su casa con las tendencias 2026. Su elección estuvo marcada por un diseño moderno con líneas minimalistas, donde el vidrio templado reemplaza los materiales clásicos y aporta mayor luminosidad al ambiente. La propuesta se complementa con un estilo mediterráneo contemporáneo y una bañera wabi-sabi con vista al jardín, logrando un espacio que combina funcionalidad y conexión con el entorno.

La elección del vidrio templado en lugar del acrílico marca un antes y un después en la decoración de baños. Este material no solo aporta resistencia, sino que se integra a la perfección con diferentes estilos, desde el minimalismo hasta propuestas más cálidas y naturales. Su transparencia permite que los ambientes se perciban más amplios y que la luz natural sea parte esencial de la experiencia. En el caso de Valentina Cervantes, esta tendencia se convirtió en el eje de la renovación, transformándolo en un espacio moderno y funcional.

Valentina Cervantes

Valentina Cervantes se suma a la nueva tendencia de decoración en 2026 al dejar atrás las mamparas tradicionales y apostar por materiales que transforman los espacios del hogar. Su elección de renovar el baño con un diseño más luminoso y funcional refleja el rumbo que marca el interiorismo este año, donde la autenticidad y los estilos contemporáneos se transforman en protagonistas.

VDV