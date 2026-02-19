Valentina Cervantes: "Enzo necesitaba estar soltero y le hizo muy bien. Hoy tengo a otra persona"

Valentina Cervantes y Enzo Fernández se conocieron cuando eran muy jóvenes y construyeron juntos una familia sólida: hoy son padres de Olivia y Benjamín, y comparten etapas en Argentina, Portugal e Inglaterra. A través de sus redes, Valu mostró no solo su vida familiar, sino también su crecimiento como creadora de contenido y las repercusiones por su participación en MasterChef Celebrity (Telefe).

Valentina con Enzo Fernández: una postal familiar que muestra el equilibrio que reconstruyeron juntos.

En ese marco, en una entrevista con Emilia Attias en Infobae, la influencer describió cómo fue vivir por primera vez sola tras la separación con el futbolista de la Selección argentina. "Literal, fue increíble", lanzó con sinceridad sobre esos meses en que recuperó espacios propios que nunca había experimentado.

El impasse: soltería, independencia y cuatro meses de cambio

Tras la separación, Valentina Cervantes pasó un mes y medio en la casa de su abuela y luego se mudó con sus hijos a un departamento. Allí se reencontró con el cariño de amigos y familia, convirtió las noches en pijamadas con primas y hermanas, y redescubrió la sensación de "tener un lugar propio".

La influencer también confesó que esa etapa fue de crecimiento personal: no hubo tristeza profunda, sino una mezcla de independencia, apoyo familiar y entretenimiento con amigas. Aunque seguía conectada con sus hijos en todo momento, disfrutó de la experiencia de construir su día a día desde cero.

En Londres, celebrando juntos, con lazos fortalecidos

Reencuentro y nuevas formas de vincularse

Durante su charla con su excompañera de MasterChef Celebrity, Valu aseguró que ese espacio le sirvió a ambos para reflexionar y crecer, tanto individualmente como en pareja. Para ella, permitir que cada uno tuviera su propio tiempo y espacio fue positivo y necesario. "Creo que ese espacio a él le hizo muy bien, porque hoy en día tengo a otra persona. Nos hizo bien a los dos porque nos pudimos reencontrar y sacamos lo mejor de nosotros", contó.

El reencuentro no implicó ignorar lo vivido, sino transformarlo en algo que valora y que ahora se refleja en la forma en que gestionan la crianza y la convivencia. El equilibrio entre vida de pareja, trabajo y familia parece ser una prioridad clara para ambos.

Valu y Enzo más juntos que nunca

Además, la influencer explicó cómo ahora gestionan la crianza de sus hijos con mayor equilibrio: alternan momentos con cada uno, permitiendo que tanto papá como mamá tengan espacios propios con Olivia y Benjamín. Este cambio es uno de los aprendizajes más claros tras el impasse.

Hoy, Valentina Cervantes no solo mira su vida sentimental con serenidad, sino que también proyecta planes personales: consolidar un proyecto propio, enfocarse en su marca personal y seguir construyendo con Enzo un vínculo fuerte y equilibrado.

