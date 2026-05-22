Condenaron a Ricky Diotto por violencia de género hacia Fernanda Callejón

Este viernes 22 de mayo, se llevó a cabo el juicio entre Fernanda Callejón y su expareja Ricky Diotto, quien también es padre de su hija Giovanna. Tal como informó Intrusos (América TV), el músico fue declarado culpable por lesiones leves.

La decisión de la Justicia contra Ricky Diotto tras la denuncia de María Fernanda Callejón

Tras la denuncia por violencia de género que inició Fernanda Callejón, Ricky Diotto fue declarado culpable en primera instancia. La Justicia determinó una condena de cuatro meses de prisión en suspenso, decisión que será apelada por la defensa del imputado.

Tras conocerse el fallo en los Tribunales de Campana, el equipo de Intrusos logró hablar brevemente con Ricky Diotto, quien se mostró visiblemente afectado y expresó su malestar por la resolución judicial. “Se me acusa de haber intentado golpearla y por eso me condenan”, sostuvo el cantante ante las cámaras, dejando en claro su desacuerdo con la sentencia.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

Además, cuestionó parte de las pruebas presentadas durante el proceso judicial y aseguró que existen inconsistencias en la causa. “Hay muchas cosas que no se pudieron probar. Presentaron una foto que, según entiendo, sería anterior al hecho denunciado. No sé... es raro”, manifestó.

La nueva y fuerte acusación de Fernanda Callejón contra su expareja, Ricky Diotto: "Abusó de mí"

Antes de ingresar a los tribunales para conocer la sentencia del juicio que le inició a Ricky Diotto por violencia de género, Fernanda Callejón dejó a todos helados con su revelación. Todo comenzó cuando, entre lágrimas y en pleno móvil en Moria Casán, la actriz expresó angustiada: "Si vos no le das paz a la madre de tu hija, que ella la cuida, él también la cuida, pero la cuidamos los dos. Entonces, ahora ya no hay casa, ahora ya no hay camioneta, ahora ya no hay nada, ¿qué más querés?".

En ese momento, la conductora de La mañana con Moria (eltrece) opinó: "Y... a lo mejor te quiere a vos". Fue ahí cuando Fernanda Callejón no soportó más y contó por primera vez un hecho que también denunciará: "Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie". Debido a la conmoción que causó en el estudio, la One repreguntó si fue a ella. A lo que la artista contestó: "Claro, abusó de mí. Abuso sexual simple, sin acceso carnal".

Luego, contó que se encuentra decidida a llevar este episodio a la Justicia y agregó: "Todavía no pude hacer la denuncia porque quiero terminar este juicio". Si bien sus letrados no querían que contara al aire esta nueva acusación, Fernanda Callejón siguió hablando del tema y brindó más detalles. "Fue el día que la operamos a mi hija. Y yo no miento, yo digo la verdad. Fue en junio del año pasado cuando la operamos de urgencia Giovanna de apendicitis", relató frente a cámaras.

Tras la enorme repercusión que generaron sus dichos, Ricky Diotto se refirió a esta nueva denuncia. "¿Me estás jodiendo?", contestó, entre risas, cuando Rodrigo Lussich le contó al aire que Fernanda Callejón lo acusa de abusar de ella. "No chicos, por favor. Son cosas para seguir... Para mí ya está, llevo cuatro años dando vuelta con esto", sumó. Por último, manifestó indignado: "Me perdí un viaje con mis mejores amigos de toda la vida que no pude ir. Es lo que más lamento, lo demás ya está".