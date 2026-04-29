El living de Valu Cervantes y Enzo Fernández confirma el regreso de la alfombra shaggy

Valentina Cervantes volvió a abrir las puertas de su intimidad digital y, esta vez, no fue un look ni una campaña lo que se llevó todas las miradas. En un resumen de su abril que compartió en redes, la modelo dejó ver escenas de su vida cotidiana junto a Enzo Fernández y sus hijos, con un detalle que no pasó desapercibido: el living familiar y una alfombra shaggy que se roba el protagonismo.

En una de las postales más tiernas, el pequeño Benjamín aparece tirado en el piso, disfrutando del espacio con total naturalidad, confirmando que el diseño también puede ser sinónimo de hogar vivido.

Valu Cervantes y Enzo Fernández junto a sus hijos

Valu Cervantes y Enzo Fernández se suman a la tendencia de la alfombra shaggy en su living

Lejos de ser un elemento decorativo más, la alfombra de Valu Cervantes y Enzo Fernández se impone como el corazón del ambiente. De textura mullida y pelo medio, responde de lleno a una de las grandes tendencias en interiorismo: espacios cada vez más sensoriales, donde el confort visual y físico ganan terreno.

En un tono gris cálido, dentro de la paleta que dominará el 2026, con neutros como piedra, beige y grises suaves, el diseño liso refuerza una estética minimalista donde la textura reemplaza al estampado. El formato amplio, además, cumple un rol clave: delimita el área del living y ordena visualmente el espacio.

Benjamín, el hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

El resto del ambiente acompaña con coherencia. La arquitectura moderna, con grandes ventanales que dejan entrar la luz natural, potencia una base cromática serena donde conviven grises, negros, madera y el verde del exterior.

El mobiliario, de líneas limpias y contemporáneas, refuerza esa idea de equilibrio sin estridencias. En ese contexto, la alfombra no solo aporta calidez, sino que también suaviza las superficies más duras, como el vidrio o el piso, y construye una atmósfera mucho más acogedora.

Valentina Cervantes mostró el living de su casa

Así, Valu Cervantes y Enzo Fernández no solo muestran un momento familiar, sino que también se alinean con una forma de habitar cada vez más vigente: livings pensados para usarse, disfrutarse y, sobre todo, vivirse. Porque si algo deja en claro esta tendencia shaggy, es que el lujo hoy también pasa por poder tirarse al piso.