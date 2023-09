Lionel Messi y Antonela Roccuzzo siempre fueron admirados por la tierna familia que formaron y por el amor que trasmiten todas las fotografías que comparten en las redes sociales. Sin embargo, el público siempre señaló que falta una nena para completar el clan. El futbolista le reveló a Migue Granados que aún piensan en agrandar la familia.

Lionel Messi le reveló a Migue Granados que quiere volver a ser padre con Antonela Roccuzzo

El campeón del mundo le abrió las puertas de su hogar en Miami a Miguel, el mítico entrevistador argentino, donde compartió distintos detalles de su vida privada que no suele revelar en sus redes sociales. Creando un ambiente de confianza, el conductor de Olga se animó a preguntar por uno de los temas más deseados a saber por el público.

Si bien la familia causa sensación con cada postal que comparten, son muchos los que quieren ver a una pequeña beba de apellido Messi llegando a sus vidas tras ser padres de 3 varones. "¿Ya cerraste la fábrica no?" preguntó Granados inmediatamente agregando "No pará amigo, te van a comer la herencia" cuando Lionel hizo un gesto de que todavía no habían decidido dejar de tener hijos.

"Y nos gustaría, sí... Nos gustaría ver si llega la nena", explicó el capitán de nuestra Selección aclarando que no se encuentran oficialmente en la búsqueda, pero que es un deseo que tiene junto a Antonela. Con el típico humor que caracteriza al conductor de Olga, Migue explicó su teoría para concebir a una niña.

La familia de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

"Dicen que para que sea nena, tiene que ver con el tamaño", comenzó señalando que cuando más grande, más probabilidades hay de que sea un varón. "Si sos cortina, nena... yo empecé con nena", cerró Migue Granados haciendo reír al futbolista y a su producción. Desde que Argentina se consagró campeón del mundo, muchos hinchas señalaron que falta una niña para completar la familia. Lionel Messi y Antonela Roccuzzo desde siempre establecieron una relación muy unida con sus hijos, quienes serían increíbles hermanos mayores de una pequeña.