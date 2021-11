Apasionado video de Nicole Neumann a puro chape con su novio, Manu Urcera

Desde que se conocieron y se enamorar Nicole Neumann y el piloto Manuel Urcera siguen creciendo como pareja y cada vez pasan mas tiempo juntos. En esta ocasión la modelo se filmó besándose con su novio, apasionadamente y muy mimosa.

La modelo compartió un video en el que aparece siendo abrazada por Urcera para luego terminar comiéndole la boca. El beso fatal se puede ver a través de las historias de Instagram de Nicole y fueron replicadas por el corredor junto a un emoji enamorado.

Hace unas semanas la exesposa trascendió que la ex de Fabián Cubero quiere volver a ser mamá. "¡Lo que son las casualidades! Nicole no está embarazada, ¿pero sabés, Carmen, lo que le está diciendo ella sus allegados, a sus amigos? Les dice que quiere ser mamá cuanto antes", contó Pampito en Mañanísima Ciudad Magazine, lunes a viernes 10:30 hs. “Su novio es muy joven. Ella quiere ser mamá con él. Está muy enamorada de él”, contó el periodista.

Mirá el video...

Picantísimo comentario de Cubero en el debut como modelo de Indiana: ¿Le tiró un palo a Nicole?

La semana pasada fue una de las más importantes para Nicole Neumann y Fabián Cubero ya que Indiana, su hija mayor, debutó como modelo. La joven fue convocada por Verónica De la Canal para hacer algunas pasadas de su nueva colección y ella no lo dudó. La escuela de Anamá Ferreyra fue la elegida para que Indiana empezara a formarse en el mundo de la moda. Ahora, parece que a Poroto muy bien no le cayó el debut tan pronto.

En sus historias de Instagram, Nicole mostró con orgullo y le dijo a su heredera cómo se sentía y le preguntó: "¿Estás contenta? decí que no te obligué..." y remató con una carcajada.

A los pocos minutos las cámaras de Intrusos fueron a buscar a Fabián Cubero, que había llegado junto con Mica Viciconte para presenciar el desfile: "Acá estamos, contentos aunque para mí es un poco pronto. Me costó mucho porque no sé si es la edad adecuada para hacerlo, pero acá estamos".

El comentario no pasó inadvertido para el cronista: "¿Puede haber un problema con la mamá?" y el ex defensor de Vélez respondió: "No. problemas no... a veces hay diferencias".

