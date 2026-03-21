Araceli González expuso la incómoda situación que vivía con las novias de Toto Kirzner

Araceli González desmotró que no tiene filtro cuando se trata de hablar de su hijo, Toto Kirzner. Invitada al programa Sería Increíble de Olga, la actriz protagonizó un desopilante ida y vuelta con el conductor y sus compañeros, Nati Jota, Pablo Agustín, Elian Moldavsky y Noelia Custodio, donde terminó exponiendo algunas situaciones íntimas que vivió con las novias de su hijo.

Araceli González mandó al frente a Toto Kirzner y contó qué le molestaba de sus parejas

Durante el programa, Araceli González recordó ciertas actitudes que le resultaban incómodas en su propia casa. “A mí me ha pasado de chicas que bajaban con el pelo húmedo de la habitación de Toto”, lanzó sin vueltas, generando risas y sorpresa en el estudio.

Toto Kirzner y Araceli González

Lejos de quedarse ahí, explicó por qué esa escena le molestaba: para ella, era una cuestión de códigos dentro de su hogar. “Yo decía: ‘Qué maleducada’. Estaba en mi casa, escondete. No te muestres que acabas de estar con mi hijo”, agregó, mientras Toto intentaba frenarla entre risas y cierta incomodidad.

El momento escaló cuando la actriz sumó otro detalle aún más inesperado: “Abrir cajones del baño y encontrar bodys”. La reacción en el piso fue inmediata, con bromas cruzadas y un Toto cada vez más colorado, tratando de bajar el tono de la anécdota. Incluso, entre risas, Araceli confesó que en su momento decidió “tirar un montón de cosas”, en referencia a esas prendas que aparecían en su casa.

El intercambio se volvió todavía más divertido cuando el propio Toto intentó justificar la situación. Ante los comentarios de su madre y las cargadas del equipo, deslizó que muchas de esas prendas en realidad eran suyas, en un intento de desviar la atención y cerrar el tema con humor. “Eran bodys míos”, dijo, dejando en claro que prefería asumir la culpa antes que seguir exponiendo a sus ex parejas.

Lejos de generar tensión, la escena mostró la dinámica cómplice entre madre e hijo, donde el humor y la confianza son protagonistas. Fiel a su estilo frontal, Araceli González no dudó en contar lo que pensaba, mientras que Toto Kirzner optó por la ironía para salir del paso.