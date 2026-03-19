Araceli González defendió a Emilia Mernes: "Siempre va a tener una manada de hienitas que se la van a querer comer"

En medio del revuelo que se generó en la música urbana tras el llamativo "unfollow" de Tini Stoessel, María Becerra y Antonela Roccuzzo a Emilia Mernes, Araceli González salió a defender a la artista entrerriana. La actriz se refirió al tema durante su participación en el streaming Olga, donde no solo respaldó a la cantante, sino que también puso el foco en el nivel de exposición y las críticas que enfrentan las mujeres en la industria.

Emilia Mernes, Tini Stoessel, Antonela Roccuzzo

Araceli González defendió a Emilia Mernes en medio de la polémica con Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo

Todo comenzó cuando los fanáticos en redes detectaron que Tini Stoessel había dejado de seguir a Emilia Mernes. Con el correr de las horas, el gesto se replicó en otras figuras cercanas, como María Becerra y Antonela Roccuzzo, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible conflicto de fondo.

Aunque no hubo confirmaciones oficiales, distintas versiones comenzaron a circular, incluyendo supuestas tensiones personales y diferencias en ámbitos privados, lo que potenció aún más el tema en redes sociales.

Emilia Mernes

En ese contexto, Araceli González protagonizó un momento tenso al aire de Sería Increíble (Olga) al dirigirse directamente a uno de los conductores, Pablo Agustín, por los comentarios previos sobre la artista. "Hola, Pablo. Te escuché, casi me meto antes", lanzó.

Luego reforzó su postura con una advertencia clara: "Todas son talentosas, Pablo, pero hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Cuando hablamos de alguien, que ese alguien es público, exitoso. Hay que tener cuidado".

Araceli González

Lejos de quedarse ahí, la actriz apeló a su propia experiencia: "Te lo digo porque lo viví en carne propia", expresó, dejando entrever que la situación le resultaba cercana. Incluso, en tono distendido pero sincero, agregó: "Yo te escuchaba atrás y como uno lo vivió también, te odié".

En esa misma línea, Araceli González puso el foco en una problemática más amplia: "El bullying también es para las lindas", sostuvo, remarcando que las mujeres visibles y exitosas suelen quedar en el centro de cuestionamientos y críticas.

Araceli González: "Emilia es la más linda y y siempre va a tener una manada de hienitas que se la van a querer comer"

Al referirse puntualmente a Emilia Mernes, la actriz fue categórica: "Emilia es la más linda, tiene una cara preciosa, canta, es exitosa. Y siempre va a tener una manada de hienitas que se la van a querer comer”. Y ante la repercusión de sus palabras, redobló la apuesta: "Las lindas tienen mucha energía, se posicionan... y la manada se junta para matarlas".

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron, sumando una nueva mirada al debate que atraviesa a la escena musical. Mientras tanto, las protagonistas de esta historia continúan sin hacer declaraciones públicas. El movimiento en redes sociales fue suficiente para que el tema escalara y se convirtiera en uno de los más comentados del momento.