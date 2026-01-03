Araceli Gónzalez le dedicó un fuerte mensaje a Fabian Mazzei: "Tu dignidad no se toca"

Araceli González y Fabián Mazzei son una de las parejas más sólidas del ambiente. Tras casi dos décadas juntos, los actores comenzaron este 2026 redoblando su amor y dejando atrás todos los tormentos que padecieron en el pasado. Es por ello que, la actriz abrió su corazón este primer fin de semana del año -mientras está de vacaciones en Miami- para dejarle un fuerte mensaje al dramaturgo.

Araceli González y Fabián Mazzei, juntos frente a las adversidades

Este sábado 3 de enero, Araceli González sorprendió a todos sus seguidores con un fuerte posteo en su cuenta personal de Instagram donde conmemoró las casi dos décadas de relación con Fabián Mazzei. Para ello, puso en relieve los valores que sostienen y le dan vida a la pareja. "Nuestro retrato de fin de año. ¡Nosotros nos elegimos hace ya 19 años! Y solo siempre quisimos reír, amar y acompañar. Elegimos respetarnos y elegir caminos juntos donde nos lleve a lugares saludables", comenzó diciendo la modelo en el pie de una foto donde se los ve sonrientes y muy cómplices.

Araceli González y Fabián Mazzei | Instagram

Acto seguido, destacó las sensaciones que les produce el compartir su amor y añadió: “El mejor de nuestros estados es cuando podemos aislarnos en nuestro mundo, donde solo hay verdad y esa es nuestra razón de ser”.

La contundente reflexión de Araceli González

Para Araceli González los valores compartidos son un pilar clave en su pareja. Asimismo, durante todos estos años de un romance lleno de matices dejó una profunda reflexión: “Tenemos claro quiénes somos. Sabemos cómo somos y lo más importante de eso es que reina el amor. Después, las luchas diarias, los desafíos profesionales o emprendimientos, los otros y el qué dirán. Pero dentro de casa, la paz, la verdad, la sinceridad, y la comprensión”.

Finalmente, la ex de Adrián Suar, fiel a su estilo frontal, concluyó: “Sabe quién sos vos y defiende con los dientes. Tu dignidad no se toca, se cultiva y cuida”. Este post cobra mayor relevancia tras la exposición mediática que tuvo la pareja estas últimas semanas donde reflotó el pasado de la artista con el afamado productor de cine y televisión.

En este contexto, Fabián Mazzei había salido en defensa de su esposa donde redobló la apuesta y apuntó de lleno contra su exmarido. "No sufro cuando Araceli da notas, pero no me gusta escuchar comentarios desubicados o que alguien diga alguna boludés, ahí me enojo". Si bien el actor evitó realizar confrontaciones directas contra de Suar, cuestionó a aquellos que se animan a sacar conjeturas acerca de lo que fue el trasfondo del pasado de la mamá de Florencia Torrente.

Posteo de Araceli González | Instagram

De esta manera, Araceli González redobla sus votos matrimoniales con Fabián Mazzei poniendo sobre la mesa los pilares que sostienen su amor. Asimismo, el cuidado mutuo y la preservación de la intimidad y la privacidad constituirían uno de los cimientos centrales para que construyan juntos un romance que trasciende fronteras y hacen crecer su proyecto de familia. En cuestión de minutos, el posteo cosechó miles de likes y decenas de comentarios y emojis de felicitaciones y buenos deseos en este año que comienza.

NB