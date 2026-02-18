Araceli González es una de las celebridades que no dudan en invitar a sus seguidores a la intimidad de su hogar, para compartir la paz que encuentran dentro de su espacio personal. Es por eso que, en todo momento, utiliza sus redes sociales y sus constantes trabajos con marcas de maquillaje y belleza para grabar desde la comodidad de su casa, detallando diferentes habitaciones del lugar. El 17 de febrero, se celebró el Año Nuevo Chino, y la actriz mostró el espíritu clásico de la decoración, mientras le daba la bienvenida a una nueva etapa de renovación.

Araceli González

Así es la casa de Araceli González: muebles victorianos, jardín estilo Miami y espíritu clásico

Araceli González es una de las actrices con más presencia en la televisión argentina. Desde diferentes escándalos mediáticos hasta publicidades y novelas del recuerdo, la actriz deja su marca en el hogar de cada uno de los fanáticos del formato. Sin embargo, para sus trabajos en redes sociales, no duda en estar en la comodidad de su casa, preparada para mantener un equilibro clásico y natural. En un posteo de Instagram, detalló algunos de sus espacios favoritos, donde se destaca el estilo contemporáneo–minimalista, con una fuerte impronta natural y luminosa.

Por un lado, mantiene grandes ventanales modernos y colores naturales como el blanco, beige y el madera, alejándose de las excéntricas ornamentaciones y los colores llamativos. Es así, como construyó un jardín de estilo Miami, con mucho verde a su alrededor, reposeras para ella y su familia y una lujosa pileta. Sin embargo, por el otro, deja ver su amor por los muebles victorianos y algunos arcos dignos de una deco histórica y delicada. De esta manera, se forma un hogar cálido y relajante, sin perder de vista las tendencias actuales.

El estilo moderno-minimalista: un clásico para las celebridades

Las celebridades buscan un hogar donde la eficacia y el minimalismo les lleve comodidad en cada una de las habitaciones. Es por eso que, en sus cuentas de Instagram, no dudan en compartir los detalles de sus casas y la mueblería elegida. Araceli González hizo eso, y remarcó una vuelta más cálida, alejándose de los puros blancos para acercarse aún más a la madera y algunas ideas victorianas. Sin embargo, algo que se destaca en la modernidad es el uso del negro y las líneas rectas en las ventanas y algunos de los estantes que hay en el hogar, al igual que el toque natural del verde de las plantas.

La casa de Araceli González

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en destacar su hogar como uno de los bases al momento de inspiración del estilo contemporáneo-minimalista. Araceli González busca encontrar paz y tranquilidad en su casa, ya que no solo es su lugar de relajación, sino también es fondo de algunas de las publicidades que realiza en su cuenta de Instagram. Es así como eligió una decoración en tendencia, pero que emita esa calidez que poder estar en su espacio personal.

A.E