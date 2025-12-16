Toto Kirzner rompió el silencio sobre la interna de sus padres, Araceli González y Adrián Suar: “¿Cómo no vas a defender a tu mamá?”

Luego del conmovedor momento que protagonizó Araceli González en La noche de Mirtha, donde no pudo evitar quebrarse al hablar de su historia con Adrián Suar, la atención mediática volvió a posarse sobre la intimidad de la familia. En ese contexto, Toto Kirzner decidió tomar la palabra, aunque dejó en claro desde el inicio que no está dispuesto a profundizar ni a exponerse en un tema que considera estrictamente personal.

Toto Kirzner en +Caras

Toto Kirzner habló en A la Tarde y se mostró respetuoso pero firme. Si bien comprendió el interés periodístico, estableció un límite claro sobre su rol frente a los conflictos de sus padres, priorizando el cuidado emocional y evitando alimentar la polémica.

El límite de Toto Kirzner ante el conflicto familiar

Consultado por el cronista del programa, Toto Kirzner fue contundente al explicar por qué no piensa involucrarse públicamente en los problemas entre Araceli González y Adrián Suar: “Respondo a lo lógico que es que vienen a preguntarle al hijo a ver qué onda, pero el hijo no va a responder nada porque es un tema de los padres”, expresó, visiblemente incómodo con la situación.

Toto Kirzner en +Caras

Sin embargo, el actor no ocultó la emoción que le generó ver a su madre atravesar ese momento en televisión: “¿Cómo no vas a defender a tu mamá si se pone a llorar? Te conmueve. Vienen siendo años difíciles familiares, que no hace falta tocar, por favor”, dijo. Ante la insistencia sobre el estado anímico de Araceli, Toto Kirzner eligió una respuesta breve y cuidada: “Es una persona muy sensible y se emociona”, señaló.

La verdad tras el llanto de Araceli González

Mientras Toto Kirzner buscaba mantener la situación en un plano íntimo, el periodista Daniel Ambrosino aportó un dato que ayudó a contextualizar el delicado momento que atraviesa la actriz. Según reveló, Araceli González “está muy sensible porque en noviembre tuvo dos audiencias de conciliación con Adrián Suar, donde no se llegó a ningún arreglo y fueron muy tensas”.

Araceli González y Adrián Suar

Este trasfondo explicaría la carga emocional que se evidenció en sus últimas apariciones públicas, aunque sin modificar la postura de su hijo, quien prefirió no profundizar. Para cerrar el tema, Toto Kirzner fue tajante y reiteró su decisión: “Sí. Eso fue lo que esta última semana le estuve diciendo a sus colegas: de cosas de mis padres, de pareja, no voy a opinar, porque no tiene sentido”. Con sus palabras, el hijo de Araceli González y Adrián Suar eligió la mesura y el respeto, en medio de un conflicto que sigue sumando capítulos, pero que él prefiere mantener en el ámbito privado.