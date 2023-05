Araceli González remodeló su casa y mostró el proceso: espacios amplios, mucha luz y madera natural

Araceli González es una de las actrices más reconocidas en el país, participó en varias obras de teatro y novelas, la más destacada de ellas fue en la serie "Los ricos no piden permiso" de Polka. Actualmente, la artista se alejó de las cámaras y se encuentra sumergida en la refacción de su hogar en Pilar.

González compartió con sus seguidores el proceso y reveló por qué eligió dicha fecha de manera estratégica para hacer la remodelación. Desde sus historias de Instagram dejó a la vista distintas partes de su casa que dejan a todos boquiabiertos.

Araceli González mostró el increíble cambio de su casa tras ser remodelada

El blanco siempre fue un color que no pasa de moda y se lo considera neutral. Pero en los últimos años se convirtió en la nueva tendencia de los hogares para generar un ambiente más relajado y con mayor luminosidad. Araceli se sumó a esta moda y decidió llevarla a las paredes de su casa.

Araceli González está remodelando su casa

La actriz reveló que casi todos los años comienza las remodelaciones un mes antes de su cumpleaños para que, el día de la celebración, su casa esté en perfectas condiciones. "Cuando se acerca mi cumpleaños generalmente me pongo a hacer estas cosas. Y todo el mundo me dice '¡faltan cuatro semanas para tu cumpleaños y te ponés a hacer estas cosas!'... Sí, siempre un mes antes de mi cumpleaños me gusta arreglar mi casa, así que acá me ven, con estas mechas pero feliz", explicó en su Instagram.

La remodelación de Araceli González un mes antes de su cumpleaños

En las fotografías que compartió se puede ver que la mayor remodelación se hará en su habitación, donde decidió cambiar el respaldo de la cama, pintar la pared de un color pimienta y conectar el dormitorio al gimnasio que se transformará en su oficina, la cual tendrá también salida a la calle.

De esta manera González podrá trabajar desde su casa sin tener que estar preocupada por la incomodidad o un espacio que no le rinde. "Tenemos el gimnasio, por acá vamos a mi habitación y lo que estamos haciendo ahora es probar colores... Va a quedar muy lindo. Este va a ser mi estudio, tengo salida a la calle, tiene conexión con mi habitación, un baño divino y acá va a estar mi escritorio", explicó.

La vista de su habitación a la pileta

Durante el proceso, Araceli González dejó a la vista varias partes de su casa y lo increíble que se ve el diseño de la misma. Desde su habitación tiene un balcón que da vista directa a su pileta y grande jardín llenó de naturaleza.